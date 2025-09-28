Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό, σεφτέ ο Παναθηναϊκός στις νίκες – Βαθμολογία και αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Μετά τη γκέλα του ΠΑΟΚ στη Τρίπολη, Ολυμπιακός και ΑΕΚ οδηγούν τη κούρσα της Super League.

Η Ενωση με γκολ του Πιερό κέρδισε 1-0 τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι που έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν το πλήρωσε, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 3-1 μέσα στην Τρίπολη, έχασε ευκαιρίες να κάνει μεγαλύτερο το σκορ και τελικά έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3), για να μείνει δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η Κηφισιά κυριάρχησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και πέτυχε το πρώτο της διπλό στην Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε τη νίκη στην έδρα του Παναιτωλικού (1-2) που είναι και η πρώτη του στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της Super League (5η αγωνιστική)

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 13 ΑΕΚ 13 ΠΑΟΚ 11 Αρης 10 Λεβαδειακός 7 Κηφισιά 7 Βόλος 6 Παναθηναϊκός 5 Ατρόμητος 4 Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ 3 ΟΦΗ 3 Πανσερραϊκός 2 Αστέρας AKTOR 2

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και ΑΕΛ έχουν ένα ματς λιγότερο

Διαβάστε επίσης:

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Λυτρωτής Γερεμέγεφ στο 90+5′ έδωσε ανάσα στο «τριφύλλι»

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη

Super League: Τρομερός Τετέι και διπλό η Κηφισιά μέσα στον ΟΦΗ (1-3)