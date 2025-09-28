Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό, σεφτέ ο Παναθηναϊκός στις νίκες – Βαθμολογία και αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά τη γκέλα του ΠΑΟΚ στη Τρίπολη, Ολυμπιακός και ΑΕΚ οδηγούν τη κούρσα της Super League.
Η Ενωση με γκολ του Πιερό κέρδισε 1-0 τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι που έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν το πλήρωσε, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 3-1 μέσα στην Τρίπολη, έχασε ευκαιρίες να κάνει μεγαλύτερο το σκορ και τελικά έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3), για να μείνει δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.
Η Κηφισιά κυριάρχησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και πέτυχε το πρώτο της διπλό στην Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε τη νίκη στην έδρα του Παναιτωλικού (1-2) που είναι και η πρώτη του στο πρωτάθλημα.
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και ΑΕΛ έχουν ένα ματς λιγότερο
