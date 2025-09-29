Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη Μάγια Σάντου για την νίκη της στις εκλογές

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη στις εκλογές του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας, με ηγέτη την πρόεδρο Μάϊα Σάντου, κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

