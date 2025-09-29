search
29.09.2025 14:54

Svoura – Το παιχνίδι που φέρνει τη γνώση και τη φαντασία στο τραπέζι

29.09.2025 14:54
svoures
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Τάσος Παναγιωτόπουλος, με περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο της εισαγωγής παιχνιδιών, συνεχίζει να δίνει ζωή σε δημιουργίες που συνδυάζουν μάθηση, διασκέδαση και φαντασία.

Για τον ίδιο, κάθε παιχνίδι δεν είναι απλώς αντικείμενο· είναι μια μικρή στιγμή έμπνευσης και χαράς που ενώνει παιδιά και οικογένειες.

Παιχνίδι «Χώρες» – Εκπαιδευτικό και διασκεδαστικόΤο νέο παιχνίδι «Χώρες», είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων, μνήμης και δεξιοτεχνίας σκέψης:Στόχος του παιχνιδιού είναι να κερδίσει ο παίκτης που θα αφήσει τον αντίπαλο χωρίς κάρτες.Οι παίκτες δεν γνωρίζουν ποια χώρα κρύβει η κάρτα του αντιπάλου, γι’ αυτό πρέπει να επιλέξουν το ισχυρότερο «ατού» της δικής τους χώρας: το αρχικό γράμμα της χώρας ή της πρωτεύουσας, τον πληθυσμό ή την έκταση.Το παιχνίδι ελέγχει τις γνώσεις για τη σημαία, τον πληθυσμό και την έκταση των χωρών.Συνιστάται από 7 ετών και για 2 παίκτες.

Το «Χώρες» ενώνει μάθηση και διασκέδαση, ενισχύει τη μνήμη, την παρατηρητικότητα και την στρατηγική σκέψη, ενώ δίνει στα παιδιά και στους γονείς την ευκαιρία να δημιουργήσουν κοινές, πολύτιμες στιγμές.

Η Svoura, αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε από την πολυετή επαφή της με τα παιδιά και το παιχνίδι από το 1989 και την αγάπη για τη δημιουργική έκφραση. Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση του κενού στην ανάγκη για ποιοτική και δημιουργική απασχόληση μικρών και μεγάλων, οδήγησε στην κατασκευή και δημιουργία καλαίσθητων παιχνιδιών με κάρτες, αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Η έμπνευση, η καλλιτεχνική σχεδίαση και η ποιότητα της παραγωγής συντελούνται καθημερινά με πολύ μεράκι στην έδρα της Svoura, κάνοντας κάθε παιχνίδι μοναδικό και προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.Το όραμα:Με όραμα να φέρει τη γνώση και τη δημιουργικότητα σε κάθε σπίτι, η Svoura συνεχίζει να εμπλουτίζει τη συλλογή της με παιχνίδια που συνδυάζουν μάθηση, ποιότητα και αισθητική, προσφέροντας στιγμές έμπνευσης, χαράς και επικοινωνίας.

Επικοινωνία και πληροφορίεςsvoura.info
