COSMOTE TV: Οκτώβριος με το πολυαναμενόμενο «Hotel Costiera» και τα βασισμένα σε αληθινά γεγονότα «The Gray House» και «The Hack»

Ο Οκτώβριος ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV φέρνοντας την πολυαναμενόμενη σειρά δράσης «Hotel Costiera», με πρωταγωνιστή τον Τζέσε Ουίλιαμς (Grey’s Anatomy) και τον σκηνοθέτη του «Breaking Bad», Άνταμ Μπερνστάιν. Η σειρά μας μεταφέρει στην Ακτή Αμάλφι, όπου ένας πρώην πεζοναύτης αναλαμβάνει να λύσει μυστήρια και να ξεσκεπάσει οικογενειακά μυστικά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Από την ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, το κατασκοπευτικό δράμα εποχής βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «The Gray House», με παραγωγούς τους Kevin Costner και Morgan Freeman, καθώς και το πολιτικό δράμα «The Hack» με τον Ντέιβιντ Τέναντ (Doctor Who), που φέρνει στην μικρή οθόνη το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών που συγκλόνισε τη Βρετανία.

Με νέες σεζόν επιστρέφουν αγαπημένες σειρές, όπως το «Matlock» (2ος κύκλος), που φέρνει καινούργιες νομικές υποθέσεις και προσωπικά διλήμματα για τη δικηγόρο Μάντελιν Μάντλοκ, την οποία υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Κάθι Μπέιτς, καθώς και το σκοτεινό και γεμάτο ένταση «Mayor of Kingstown» (4ος κύκλος) με τον Μάικ ΜακΛάσκι (Τζέρεμι Ρέννερ – The Avengers) να αντιμετωπίζει συμμορίες που απειλούν την πόλη του. Επιπλέον, η Κάρι Πρέστον ενσαρκώνει ξανά τον ρόλο της ευφυούς Έλσμπεθ Τασιόνι στην 3η σεζόν του «Elsbeth», ενώ ο Δρ. Γουάτσον (Μόρις Τσέστνατ) έρχεται αντιμέτωπος με μία απροσδόκητη επιστροφή στον 2ο κύκλο του «Watson». Στις νέες αφίξεις του Οκτωβρίου συναντάμε, επίσης, το υπερφυσικό «Anne Rice’s Talamasca: The Secret Order», που μας συστήνει τη μυστική οργάνωση Talamasca του Immortal Universe της Ανν Ράις και το βρετανικό θρίλερ καταδίωξης «The Iris Affair» από τον δημιουργό του «Luther», Νέιλ Κρος.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, On Demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι σημαντικότερες πρεμιέρες του Οκτωβρίου:

Hotel Costiera

Στην Ακτή Αμάλφι της Ιταλίας, ο πρώην πεζοναύτης Ντάνι Ντε Λούκα (Τζέσε Ουίλιαμς) εργάζεται ως «fixer» σε πολυτελές ξενοδοχείο, επιλύοντας υποθέσεις για εκλεκτούς πελάτες. Παράλληλα, καλείται να εντοπίσει την εξαφανισμένη κόρη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, κάτι που τον οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια γεμάτα οικογενειακά μυστικά και επικίνδυνες αλήθειες.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Hack

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η σειρά ακολουθεί τον δημοσιογράφο της Guardian Νικ Ντέιβις (Ντέιβιντ Τέναντ) που αποκαλύπτει το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών της News of the World, φέρνοντας στο φως τη βαθιά διαφθορά στα μέσα ενημέρωσης και τις επικίνδυνες διασυνδέσεις τους με την πολιτική και την αστυνομία. Παράλληλα, ο πρώην αστυνομικός Ντέιβ Κουκ (Ρόμπερτ Κάρλαϊλ) ερευνά τη δολοφονία του ιδιωτικού ντετέκτιβ Ντάνελ Μόργκαν, μια υπόθεση γεμάτη σκοτεινά μυστικά που παραμένει ανεξιχνίαστη.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1/10, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

The Gray House

Η σειρά αποκαλύπτει την άγνωστη δράση τεσσάρων γυναικών-κατασκόπων που σχημάτισαν το πρώτο επιτυχημένο γυναικείο δίκτυο κατασκοπείας υπέρ της «Ένωσης» κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση της αμερικανικής δημοκρατίας.

Πρεμιέρα: Κυριακή 5/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Matlock (2η σεζόν)

Στην επανεκτέλεση της δημοφιλούς σειράς του 1980, η Κάθι Μπέιτς, η οποία στα φετινά Emmys διεκδίκησε βραβείο καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της, υποδύεται τη Μάντελιν Μάντλοκ, μία λαμπρή δικηγόρο με σπουδαία καριέρα στο παρελθόν, που επιστρέφει στην ενεργό δράση. Η 2η σεζόν έρχεται με νέες νομικές υποθέσεις, προσωπικά διλήμματα και ανατροπές για την Μάντελιν.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική, με το πρώτο επεισόδιο να προβάλλεται τη Δευτέρα 13/10 στις 19.30, στο COSMOTE SERIES HD και τα επόμενα επεισόδια κάθε Παρασκευή στις 22.00.

Elsbeth (3η σεζόν)

Η Έλσμπεθ Τασιόνι, μια ασυνήθιστη αλλά εξαιρετικά ικανή δικηγόρος, συνεχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και να εξιχνιάζει εγκλήματα, χρησιμοποιώντας τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική, με το πρώτο επεισόδιο να προβάλλεται τη Δευτέρα 13/10, στις 20.20, στο COSMOTE SERIES HD και τα επόμενα επεισόδια κάθε Παρασκευή στις 23.00.

Watson (2η σεζόν)

Το crime-medical drama, βασίζεται στους χαρακτήρες του Σέρλοκ Χολμς, που δημιουργήθηκαν από τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ο Δρ. Τζον Γουάτσον, έχοντας αφήσει πίσω του την εξιχνίαση εγκλημάτων, επιστρέφει στην ιατρική ως επικεφαλής μιας κλινικής για σπάνιες διαταραχές. Στη 2η σεζόν, ο Γουάτσον αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις καθώς και μια απροσδόκητη επιστροφή που αναστατώνει την καθημερινότητά του.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 14/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

The Iris Affair

Η ιδιοφυής λύτρια γρίφων Ίρις Νίξον (Νίαμ Άλγκαρ) κλέβει έναν αινιγματικό κώδικα από τον γοητευτικό φιλάνθρωπο Κάμερον Μπεκ (Τομ Χολάντερ) και εξαφανίζεται. Ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο ξεκινά, καθώς η Ίρις προσπαθεί να αποκαλύψει το μυστήριο που κρύβει ο κώδικας.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία με 4 επεισόδια: Παρασκευή 17/10, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Mayor of Kingstown (4η σεζόν)

Στη νέα σεζόν της σειράς ο Μάικ Μακλάσκι αντιμετωπίζει καινούργιες απειλές και έναν αδυσώπητο πόλεμο συμμοριών, ενώ τα αγαπημένα του πρόσωπα βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ποτέ. Παράλληλα, η άφιξη μιας δυναμικής νέας διευθύντριας φυλακών, αλλάζει τα δεδομένα στο ήδη εύθραυστο σύστημα εξουσίας της πόλης.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 27/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Anne Rice’s Talamasca: The Secret Order

Η σειρά ακολουθεί τον Γκάι Ανατόλι, έναν νεαρό με ιδιαίτερες ικανότητες, ο οποίος εισέρχεται στη μυστική οργάνωση Talamasca, αφιερωμένη στη μελέτη και παρακολούθηση υπερφυσικών όντων, όπως βρικόλακες, μάγισσες και λυκανθρώπους. Καθώς προσπαθεί να κατανοήσει την αληθινή του φύση και τις δυνάμεις του, ανακαλύπτει ένα σύμπαν γεμάτο μυστικά και κρυφές συγκρούσεις ανάμεσα σε ανθρώπους και υπερφυσικά όντα.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 28/10, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

10 ακόμη σειρές έρχονται τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV

Οι φαν των αστυνομικών σειρών θα έχουν στη διάθεσή τους τις τρίτες σεζόν των ιταλικών «Blanca» (Πέμπτη 9/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD) και «Petra» (Πέμπτη 9/10, On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), την 8η σεζόν του «FBI» (Τρίτη 14/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD), τη 2η σεζόν του «NCIS: Origins» (Τετάρτη 15/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD), την 4η σεζόν του «Fire Country» (Σάββατο 18/10, 21.10,COSMOTE SERIES HD), καθώς και το νέο spin-off του, «Sheriff Country» (Σάββατο 18/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD)[ΣΣ1] . Στην τηλεοπτική ατζέντα του μήνα περιλαμβάνεται, επίσης, το «Boston Blue» (Σάββατο 18/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD), το πολυαναμενόμενο spin-off του αστυνομικού δράματος «Blue Bloods», καθώς και η νέα αστυνομική σειρά του BBC, «Lynley» (Σάββατο 4/10, 17.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD). Οι λάτρεις της κωμωδίας θα απολαύσουν τη 5η σεζόν του «Ghosts» (Παρασκευή 17/10, 21.30, COSMOTE SERIES HD) και τη νέα σειρά «DMV» (Παρασκευή 17/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD).

[ΣΣ1]Αυτές οι σειρές έχουν την ιδιαιτερότητα πως κάνουν πρεμιέρα συγκεκριμένη ώρα αλλά συνεχίζουν σε διαφορετική.



Συγκεκριμένα:



Fire Country Σάββατο 18/10, 21.10, και θα συνεχίζει στις 22:00 COSMOTE SERIES HD,

Sheriff Country (Σάββατο 18/10, 22.00 και θα συνεχίζει στις 21:10, COSMOTE SERIES HD.