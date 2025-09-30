Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Ο Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων συνδυάζει δράσεις για κάθε ηλικία: μια μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά, μια δημιουργική συζήτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, θεματικές και βιωματικές ξεναγήσεις που αναδεικνύουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας, ενώ τα οικογενειακά προγράμματα MCM Kids και MCM Babies μετατρέπουν τις Κυριακές σε παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία!

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου | Ήχος Είναι και Γυρίζει

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τη μουσικοχορευτική παράσταση «Ήχος είναι και γυρίζει» για παιδιά 2-6 ετών από την ομάδα 2 Λαλούν!

Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς δημιουργήθηκαν τα μουσικά όργανα και θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν μαζί τους. Ένα ταξίδι γεμάτο από μυθικούς κόσμους και παράξενες ιστορίες, στις οποίες πρωταγωνιστές δεν θα είναι άλλοι παρά τα ίδια τα παιδιά!

Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας εδώ

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 11:30 – Διάρκεια: 1 ώρα

Ηλικίες: 2-6 ετών

Κόστος: 10€ το παιδί & 10€ ο/η συνοδός

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com

Τρίτη 14 Οκτωβρίου | Συζήτηση “Οι περιπέτειες του ψυχισμού μας στον ψηφιακό μετακόσμο”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων προσκαλεί το κοινό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 σε μία ανοιχτή και δημιουργική συζήτηση της Φωτεινής Τσαλίκογλου και του Σάββα Σαββόπουλου με θέμα «Οι περιπέτειες του ψυχισμού μας στον ψηφιακό μετακόσμο». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιάννης Πανταζόπουλος.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία του Μουσείου με τους δύο διακεκριμένους επιστήμονες, μέσα από την οποία συνεχίζεται ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα ψυχικής υγείας. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη ενός νέου κύκλου ομιλιών για την ψυχική υγεία, που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μαρία Κάλλας την περίοδο 2025–2026. Στόχος του κύκλου είναι να προσφέρει στο κοινό έναν χώρο ανταλλαγής σκέψεων, εμπειριών και προβληματισμών, προσεγγίζοντας τα θέματα που αφορούν στον ψυχισμό μας με περισσότερη γνώση και ευαισθησία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία τους στον σύγχρονο πολιτισμό.

Η Φωτεινή Τσαλίκογλου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας.

Ο Σάββας Σαββόπουλος είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης και συγγραφέας.

Ο Γιάννης Πανταζόπουλος είναι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της LIFO.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 19:30 – Διάρκεια: 1 ώρα

Δωρεάν συμμετοχή – Η είσοδος στην εκδήλωση δεν περιλαμβάνει την είσοδο στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας σχεδιάζει και προσφέρει μια σειρά διαδραστικών και βιωματικών ξεναγήσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να βιώσουν τη μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο, αλλά και την τέχνη της όπερας. Μια επίσκεψη στο μουσείο που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια, νέες τεχνολογίες και πολυμέσα.

Οι ξεναγήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, όπως ορίζει η σύγχρονη μουσειολογία: για ενήλικες, για οικογένειες, θεματικές από τους ειδικούς του μουσείου, για επισκέπτες άνω των 65 ετών, και άλλες ομάδες.

Δείτε αναλυτικά τις ξεναγήσεις του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 2104404204

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 13:30 | Οικογενειακή Ξενάγηση – Κλείστε την θέση σας εδώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MCM KIDS

Κυριακές 12 & 26 Οκτωβρίου | Avanti Maestro! Χρώματα, μουντζούρες και μουσικές!

Τι δουλειά μπορεί να έχουν μέσα στο Μουσείο ένα πινέλο, ένα πιάνο και μερικές μουτζούρες; Τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους θα το ανακαλύψουν μέσα από ένα φανταστικό μουσικό παιχνίδι! Με οδηγό τις μελωδίες του ζωντανού πιάνου και καβαλιέρους τα πινέλα και τα χρώματα, θα εξερευνήσουμε τον ρυθμό και θα φτιάξουμε τις πιο απίθανες «μουσικές μουτζούρες». Μέσα από αυτές θα ξετυλιχτούν ιστορίες γεμάτες χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας μοναδικούς φανταστικούς κόσμους όπου η μουσική γίνεται ζωγραφιά και η τέχνη της όπερας συναντά την παιδική φαντασία.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακές, 12 & 26 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 11.00-12.00

Ηλικίες: 3-5 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13€

Κλείστε την θέση σας εδώ

Για κάθε παιδί επιτρέπεται αυστηρά ένας/μια συνοδός

Κυριακή 19 Οκτωβρίου | Η Όπερα Γίνεται Παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες : Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, 19 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11.30 – 12.30

Ηλικίες: 5-10 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε την θέση σας εδώ

Για κάθε παιδί επιτρέπεται αυστηρά ένας/μια συνοδός

MCM BABIES

Κυριακή 19 Οκτωβρίου | Μια Βόλτα Αλλιώς: Museum Baby Walks

Πώς αντιδρούν τα βρέφη μέσα σε ένα μουσείο; Πώς αντιλαμβάνονται τα εκθέματα και επικοινωνούν με αυτά; Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη με την αλληλεπίδραση και την εξερεύνηση για μικρούς και μεγάλους. Σχεδιασμένη ειδικά για γονείς με βρέφη, η βόλτα προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσουν έναν κόσμο χρωμάτων, ήχων και μορφών, μέσα από αισθητηριακές διαδρομές. Τα βρέφη θα έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν διαφορετικές υφές, να ακούσουν μουσική και να παρατηρήσουν με έναν τρόπο που ενισχύει την αντίληψή τους και την επικοινωνία με τους γονείς αλλά και με τους άλλους.

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο Μουσείο όπου τα βρέφη εκφράζονται ελεύθερα, ενώ παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και να συζητήσουν για τα εκθέματα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 9.30 – 10.15

Ηλικίες: 8 μηνών έως 36 μηνών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 10 ευρώ – Κλείστε την θέση σας εδώ

*Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα καρότσια. Οι συνοδοί καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν τα βρέφη αγκαλιά ή χέρι χέρι ή σε μάρσιππο.