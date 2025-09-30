Ελίν: Οικονομικά αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2025

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2025 σε €1.144,14 εκατ. έναντι €1.309,78 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2024, καταγράφοντας μείωση 12,6%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €30,7 εκατ. έναντι €38,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2024 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €10,53 εκατ. έναντι €19,73 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 46,6%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε κέρδη €1,09 εκατ. έναντι €4,48 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2024, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €750 χιλ. έναντι €3,5 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2025 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €9,84 εκατ. έναντι €19,17 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,5 εκατ. έναντι €5 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €1,19 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2024.

Η εγχώρια αγορά ενέργειας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διαχρονικές στρεβλώσεις, ενώ η πολυπλοκότητα του διεθνούς περιβάλλοντος και η επακόλουθη αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για τον κλάδο.

Στην εσωτερική αγορά, η παράταση της επιβολής πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση της παραβατικότητας στον χώρο των καυσίμων, περιόρισαν τα επίπεδα πωλήσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, στη διεθνή αγορά, η πτώση των περιθωρίων κέρδους και ο αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω της πώλησης ρωσικής προέλευσης προϊόντων, παρά τις ισχύουσες ευρωπαϊκές κυρώσεις, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας του διεθνούς εμπορίου.

Παρά τη μεγάλη ρευστότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των πολιτικοοικονομικών εξελίξεων, η ελίν διατηρεί θετικές τις προοπτικές για την πορεία ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς το επόμενο διάστημα. Η κατάργηση του πλαφόν από την 1η Ιουλίου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πάταξη της παραβατικότητας, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ένεση ρευστότητας στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια αγορά, δημιουργώντας συνθήκες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και αντισταθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της επένδυσης στην Ισπανία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την παρουσία σε νέες αγορές και θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα.

Για το β’ εξάμηνο προβλέπεται βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητας στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο μέσω των εμπορικών σημάτων «ελίν electricon» και «ελίν aerion», καθώς και στα θετικά αποτελέσματα της δραστηριότητας στα Στερεά Καύσιμα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ελίν, κ. Γιάννης Αληγιζάκης, σχολίασε: «Παρά τις προκλήσεις που διαμόρφωσαν το διεθνές και το εγχώριο περιβάλλον το προηγούμενο διάστημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για ανάπτυξη, με έμφαση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Αξιοποιώντας την εξαιρετική ποιότητα του Δικτύου μας, προχωρούμε σε ένα αναπτυξιακό πλάνο που αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία μας τους επόμενους μήνες, επενδύοντας σημαντικά στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη σταθερά ανοδική πορεία που χαρακτηρίζει την ελίν εδώ και 71 χρόνια».

Σημείωση: Η Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 1.1.2025 – 30.6.2025 δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.