search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 17:53
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 17:38

Ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια και ευεξία από τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα – Ο ΟΠΑΠ Χρυσός Χορηγός του BeWell Festival

30.09.2025 17:38
15
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με την ομάδα του ΟΠΑΠ

Με ενέργεια, ευεξία, έμπνευση και πρωτότυπες προπονήσεις επέστρεψε εφέτος το BeWell Festival, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος συμμετέχει στις δράσεις του ΟΠΑΠ

Η μεγαλύτερη γιορτή wellness & fitness στην Ελλάδα, με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, απέδειξε ότι έχει κατακτήσει την καρδιά όσων αγαπούν την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη και τον active τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, που διοργάνωσαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, περισσότεροι από 16.000 συμμετέχοντες πήραν μέρος σε ποικίλες δράσεις και workshops, ανάμεσά τους και πρωτότυπες εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ.

Επισκέπτες του φεστιβάλ και η Χριστίνα Μπόμπα δοκιμάζουν την εμπειρία του ηχομασάζ

Ηχομασάζ, silent disco και χορός χωρίς διακρίσεις

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΟΠΑΠ, όσοι αναζητούσαν χαλάρωση είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μια εμπειρία ηχοθεραπείας, κάνοντας ηχομασάζ με θιβετανικά μπολ και ηχογαβάθες. Για την πλήρη αποφόρτισή τους, ο «Τοίχος Εκτόνωσης» περίμενε τις αρνητικές σκέψεις που ήθελαν να αφήσουν πίσω τους.

Το photobooth «Jump & Pose», με το τραμπολίνο, χάρισε στους επισκέπτες φωτογραφικές λήψεις… στον αέρα, γεμάτες χαμόγελα και κέφι.

Επισκέπτες του φεστιβάλ και η Χριστίνα Μπόμπα δοκιμάζουν την εμπειρία του ηχομασάζ

Οι πιο χορευτικοί τύποι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη Silent Disco powered by ΟΠΑΠ. Φορώντας τα ακουστικά τους, χόρευαν ασταμάτητα, ζώντας τον ρυθμό με έναν fun και διαφορετικό τρόπο.

Στις εμπειρίες του ΟΠΑΠ είχαν θέση όλοι. Με πρωτοβουλία του Χρυσού Χορηγού του BeWell festival, πραγματοποιήθηκε μια συμπεριληπτική εμπειρία χορού από την ομάδα “ΕΞΙΣ”. Η χοροθεραπεύτρια Άννα Βεκιάρη και η ομάδα της μοιράστηκαν τη χαρά της κίνησης, σε ένα μοναδικό μάθημα σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, στο οποίο συμμετείχαν άτομα με και χωρίς αναπηρία.

Κόσμος βγάζει φωτογραφίες στο photobooth

Δείτε το βίντεο:

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Οι επισκέπτες του BeWell festival είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την ομάδα του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, συμμετέχοντας σε ένα κουίζ για το Responsible Gaming κέρδιζαν αναμνηστικά δώρα.

Κόσμος βγάζει φωτογραφίες στο photobooth
O Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα φωτογραφίζονται με τον κόσμο στο photobooth
Επισκέπτες χορεύουν στη Silent Disco Powered by OΠΑΠ
Επισκέπτες χορεύουν στη Silent Disco Powered by OΠΑΠ
Η ομάδα χορού «ΕΞΙΣ», με τη χοροθεραπεύτρια Άννα Βεκιάρη στο μάθημα σύγχρονου χορού powered by OΠΑΠ
Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ»
Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ»
Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ»
Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ»
Η Ομάδα του ΟΠΑΠ
Κόσμος ενημερώνεται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgiko_290825
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις που «πέρασαν» από το υπουργικό συμβούλιο

ksenagiseis_oktombrioy
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

avgenakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη

mpismpikis-34734
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μου είπε ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα και μάντρες» – Τι λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

15
ADVERTORIAL

Ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια και ευεξία από τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα – Ο ΟΠΑΠ Χρυσός Χορηγός του BeWell Festival

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 17:51
ypourgiko_290825
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις που «πέρασαν» από το υπουργικό συμβούλιο

ksenagiseis_oktombrioy
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

avgenakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη

1 / 3