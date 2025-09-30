Καμία γέφυρα με Σαμαρά, στο κενό τα ανοίγματα από ΝΔ – Καταλύτης η εξωτερική πολιτική 

Κανένα αντίκρυσμα δεν βρίσκει η επίθεση φιλίας της κυβέρνησης προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε επενδύσει πολλά σε αυτή. Αντίθετα μάλιστα μετά το ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη – που είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά – για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα πράγματα μάλλον έχουν φτάσει στα άκρα.

Να θυμίσουμε ότι ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ είχε αναφερθεί στους δύο πρώην πρωθυπουργούς γεγονός που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως άνοιγμα στον Αντώνη Σαμαρά να επιστρέψει στην παράταξη.

Μάλιστα στην συνέχεια πρωτοκλασάτα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Κώστας Κυρανάκης εμφανίστηκαν να μιλούν για την ενότητα του κόμματος η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην παράταξη.

Ο Αντώνης Σαμαρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με την δημιουργία νέου κόμματος. Κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα στο 2026 θα κάνει την κίνηση του και άλλοι ότι τηρεί στάση αναμονής προκειμένου να εξέταση σωστά τις καταστάσεις.

Αυτό ωστόσο που διαφαίνεται και θα μπορούσε να το ισχυριστεί καποιος με σιγουριά είναι ότι δεν υπάρχει καμμία πρόθεση από την πλευρά Σαμάρα να αποδεχθεί το πολιτικό φλερτ που έχουν εξαπολύσει προς αυτόν τα κυβερνητικά στελέχη.

Άλλωστε κάποιοι από τους συνεργάτες του μιλούν για προσχηματική προσέγγιση που στόχο έχει να ανακάμψει την διαρροή των δεξιών ψηφοφόρων οι οποίοι είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Σαμάρα.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ήρθε η δήλωση συμπαράστασης του Αντώνη Σαμαρά στον απεργό πείνας Πανό Ρούτσι ο οποίος ζητά την εκταθεί του παιδιού του προκειμένου να μάθει τους λόγους για τους οποίους έφυγε από την ζωή.

“Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

Το καταλυτικό χτύπημα – που κάποιοι θεωρούν ότι είναι η απάντηση Σαμάρα προς τον πρωθυπουργό για τα εθνικά θέματα – δόθηκε ωστόσο από τον στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Χρύσανθος Λαζαρίδης ο οποίος με άρθρο του στα ΝΕΑ αναφέρθηκε στο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ λέγοντας.

«Πότε αποτυγχάνει μια Πολιτική; Όταν στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις, όταν επιδιώκει ανέφικτα αποτελέσματα, όταν δεν έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο ή όταν δεν υπάρχει “εναλλακτική”, αν όλα πάνε στραβά.

Η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη αποδείχθηκε πλήρως αποτυχημένη, γιατί συνέβησαν ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί!

Κι έτσι φτάσαμε στο “φιάσκο” της Νέας Υόρκης.

Κι όχι μόνο γιατί ματαιώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση αυτή μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, που πιστοποιούν πλήρη αποτυχία, έχουν ήδη συμβεί.

Συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση «ξεπλένει την Τουρκία», υπογράφοντας συμφωνίες φιλίας χωρίς να έχει εξασφαλίσει κανένα αντάλλαγμα.

Και κατέληξε: “Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ επανάληψιν, δεν είσαι η λύση. Είσαι το πιο σοβαρό πρόβλημα”.

Στον Χρύσανθο Λαζαρίδη απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι: “Εμείς πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες της ακροδεξιάς- δεν το σχετίζω με το άρθρο να μην παρεξηγηθώ. Πολύ πιο σκληρός εμφανίστηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος σε συνέντευξη του είπε «Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κιόλας να την ρίξει. Μια παράταξη που τον τίμησε κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε “εγώ δεν θα γυρίσω ούτε κι αν με καλέσουν στη ΝΔ”. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το άρθρο του κ. Λαζαρίδη, είναι ένα άρθρο απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον Πρωθυπουργό».

Διαβάστε επίσης:

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

Κάλεσματα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Νίκος Παππάς: «Άγνωστος άνδρας με απείλησε και προσπάθησε να με χτυπήσει» – Επεισόδιο στο Κολωνάκι για τον ευρωβουλευτή