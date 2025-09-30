search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 13:17

Κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία: Τρεις νεκροί – Μάχη με τον χρόνο για τους 38 αγνοούμενους

30.09.2025 13:17
sxoleio new

Τουλάχιστον τρεις μαθητές έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση ισλαμικού σχολείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας στην Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Mohammad Syafii, δήλωσε ότι μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 102 άτομα, εκ των οποίων 99 είναι επιζώντες και 3 νεκροί.

Διασώστες αναζητούν 38 άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση του κτιρίου, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Έντεκα άτομα έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια και άλλα 91 κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 77 θύματα μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω των τραυματισμών τους, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

«Η αξιολόγηση του σημείου, η παρακολούθηση της υπόλοιπης δομής του κτιρίου και η προετοιμασία διαδρομών εκκένωσης για τα θύματα αποτελούν κύριες προτεραιότητες για τις ομάδες στο πεδίο», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για «αυστηρή εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας στις κατασκευές».

«Οι υπεύθυνοι πολυώροφων κτιρίων καλούνται να εξασφαλίζουν τεχνική επίβλεψη κατά την κατασκευή, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», σημείωσε.

Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας, ξεχωριστός φορέας, ανέφερε νωρίτερα ότι, σύμφωνα με «προσωρινά στοιχεία», 100 μαθητές εμπλέκονταν στην κατάρρευση, εκ των οποίων όλοι, πλην ενός, είχαν εντοπιστεί ζωντανοί.

Το ισλαμικό οικοτροφείο Al-Khoziny, στην περιοχή Sidoarjo της Ανατολικής Ιάβας, κατέρρευσε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, την ώρα που οι μαθητές συγκεντρώνονταν για την απογευματινή προσευχή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα θεμέλια του σχολείου υποχώρησαν την ώρα που συνεργεία έριχναν μπετόν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό αυτό είναι η δεύτερη κατάρρευση κτιρίου στην Ινδονησία μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Διαβάστε επίσης

Καρπούζι: Το σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα (photos/video)

«Τρικλοποδιά» Νετανιάχου σε Τραμπ: Δεν αποδέχομαι παλαιστινιακό κράτος – Ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα

Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

17 συλλήψεις για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

exetastiki_OPEKEPE_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

siemens-ad1
ADVERTORIAL

Η Siemens θωρακίζει ψηφιακά την παραγωγή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:26
astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

17 συλλήψεις για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

exetastiki_OPEKEPE_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

1 / 3