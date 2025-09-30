Κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία: Τρεις νεκροί – Μάχη με τον χρόνο για τους 38 αγνοούμενους

Τουλάχιστον τρεις μαθητές έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση ισλαμικού σχολείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας στην Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Mohammad Syafii, δήλωσε ότι μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 102 άτομα, εκ των οποίων 99 είναι επιζώντες και 3 νεκροί.

Διασώστες αναζητούν 38 άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση του κτιρίου, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Έντεκα άτομα έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια και άλλα 91 κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 77 θύματα μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω των τραυματισμών τους, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

«Η αξιολόγηση του σημείου, η παρακολούθηση της υπόλοιπης δομής του κτιρίου και η προετοιμασία διαδρομών εκκένωσης για τα θύματα αποτελούν κύριες προτεραιότητες για τις ομάδες στο πεδίο», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για «αυστηρή εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας στις κατασκευές».

«Οι υπεύθυνοι πολυώροφων κτιρίων καλούνται να εξασφαλίζουν τεχνική επίβλεψη κατά την κατασκευή, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», σημείωσε.

Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας, ξεχωριστός φορέας, ανέφερε νωρίτερα ότι, σύμφωνα με «προσωρινά στοιχεία», 100 μαθητές εμπλέκονταν στην κατάρρευση, εκ των οποίων όλοι, πλην ενός, είχαν εντοπιστεί ζωντανοί.

Το ισλαμικό οικοτροφείο Al-Khoziny, στην περιοχή Sidoarjo της Ανατολικής Ιάβας, κατέρρευσε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, την ώρα που οι μαθητές συγκεντρώνονταν για την απογευματινή προσευχή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα θεμέλια του σχολείου υποχώρησαν την ώρα που συνεργεία έριχναν μπετόν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό αυτό είναι η δεύτερη κατάρρευση κτιρίου στην Ινδονησία μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

