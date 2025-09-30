search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:36
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 09:34

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών με απόφαση Κεραμέως

30.09.2025 09:34
anergoi876- new

Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως καταρτίζεται πρόγραμμα για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρούμε το δικαίωμα στην εργασία κορυφαίας σημασίας. Για το λόγο αυτό καταρτίζουμε και υλοποιούμε διαρκώς προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Με την ενίσχυση απασχόλησης 5.000 ανέργων συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που αναζητούν έμπειρο προσωπικό αίροντας παράλληλα κάθε φαινόμενο ηλικιακού αποκλεισμού και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας χωρίς διακρίσεις».

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες  που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια.

Το  ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία  του ανέργου, ως εξής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για τα έτη 2025,2026,2027 και 2028 ανέρχεται στα 73.746.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Οι Έλληνες νέοι… κολλημένοι στο πατρικό, ανάμεσα σε οικονομική ασφυξία και υπερβολικά ενοίκια

Γεφύρι της Άρτας ο Φορέας της Πρώτης Κατοικίας ανάμεσα σε υποσχέσεις και γραφειοκρατία

Καλπάζουν οι τιμες πώλησης ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – οι προπωλήσεις ανέρχονται στα 1,2 δισ. έως τώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Untitled design (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:35
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

1 / 3