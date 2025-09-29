search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 11:00
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.09.2025 09:56

Γεφύρι της Άρτας ο Φορέας της Πρώτης Κατοικίας ανάμεσα σε υποσχέσεις και γραφειοκρατία

29.09.2025 09:56
AKINITA

Μετά από πολυάριθμες αναβολές και καθυστερήσεις, η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων μπαίνει επιτέλους στην… τελική ευθεία. Ο διαγωνισμός για τη λειτουργία του αναμένεται να δημοσιευθεί στη Διαύγεια, δίνοντας την εντύπωση ότι το σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά. Ωστόσο, η ιστορία θυμίζει το «γεφύρι της Άρτας»: κάθε βήμα μπροστά συνοδεύεται από επιπλέον αναβολές και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα.

Ο Φορέας θεσπίστηκε με τον ν. 4738/2020, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης προσημειωμένων ακινήτων πρώτης κατοικίας νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η λογική είναι απλή: το ακίνητο περνά στον Φορέα έναντι 70% της εμπορικής αξίας, επανανοικιάζεται στον ιδιοκτήτη για 12 χρόνια με ενίσχυση από το κράτος, και στο τέλος της περιόδου επιστρέφει στον οφειλέτη. Στην πράξη, όμως, οι δεκάδες όροι και η γραφειοκρατία δημιουργούν ένα σύστημα εύθραυστο και αμφίβολης εφαρμογής.

Μέχρι σήμερα, πιστοποιημένοι ως ευάλωτοι οφειλέτες είναι μόλις 4.629 νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 200 αφορούν ΑμεΑ. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει ότι ο Φορέας, όσο φιλόδοξος κι αν παρουσιάζεται, αφορά ελάχιστους από τους συνολικά 2,5 εκατ. δανειολήπτες που διαχειρίζονται οι servicers. Τα κεφάλαια εκκίνησης –100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες– μοιάζουν συμβολικά, αν σκεφτεί κανείς ότι το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Η λειτουργία του Φορέα συνδέεται άμεσα με την αγορά ακινήτων, που κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Οι πλειστηριασμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγονοι, μειώνοντας την αξία των ακινήτων και δυσχεραίνοντας την ανακύκλωση των δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι servicers πιέζουν για νέα στεγαστικά προϊόντα, ώστε να κινηθεί η αγορά, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι οι υποσχέσεις συχνά συγκρούονται με την αγορά και τη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη λόγω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αν και αρχικά προσέφερε κάποιες λύσεις για την απομείωση χρεών και την προστασία των νοικοκυριών, η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατική φύση του τον έχουν καταστήσει λιγότερο λειτουργικό. Οι διαδικασίες απαιτούν μεγάλο χρόνο, πληθώρα εγγράφων και συντονισμό με τράπεζες και servicers, καθιστώντας τον ένα ακόμη «γρανάζι» σε ένα ήδη περίπλοκο σύστημα.

Με άλλα λόγια, η ελληνική αγορά κατοικίας μοιάζει να προσπαθεί να καλύψει τεράστια χρέη και κοινωνικές ανάγκες με εργαλεία που λειτουργούν μερικώς. Το μέτρο αφορά λίγους, το κεφάλαιο εκκίνησης είναι περιορισμένο, οι πλειστηριασμοί δεν κινούνται, ενώ ο εξωδικαστικός και ο Φορέας παραμένουν γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, που μοιάζουν περισσότερο με «γεφύρι της Άρτας» παρά με λύση για όλους.

Συνολικά, η πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά η πραγματική της επίδραση στην κοινωνία και στην ελληνική οικονομία παραμένει περιορισμένη και αβέβαιη. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες, να διευρυνθεί η ένταξη των οφειλετών και να κινηθεί η αγορά, ο Φορέας κινδυνεύει να παραμείνει ένα σχέδιο που… χτίζεται και ξαναχτίζεται χωρίς ορατό τέλος.

Διαβάστε επίσης

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poedin_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mitsotakis_gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Nέα παράσυρση παιδιού στην Κρήτη: 5χρονος εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:58
poedin_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

1 / 3