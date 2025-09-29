Γεφύρι της Άρτας ο Φορέας της Πρώτης Κατοικίας ανάμεσα σε υποσχέσεις και γραφειοκρατία

Μετά από πολυάριθμες αναβολές και καθυστερήσεις, η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων μπαίνει επιτέλους στην… τελική ευθεία. Ο διαγωνισμός για τη λειτουργία του αναμένεται να δημοσιευθεί στη Διαύγεια, δίνοντας την εντύπωση ότι το σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά. Ωστόσο, η ιστορία θυμίζει το «γεφύρι της Άρτας»: κάθε βήμα μπροστά συνοδεύεται από επιπλέον αναβολές και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα.

Ο Φορέας θεσπίστηκε με τον ν. 4738/2020, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης προσημειωμένων ακινήτων πρώτης κατοικίας νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η λογική είναι απλή: το ακίνητο περνά στον Φορέα έναντι 70% της εμπορικής αξίας, επανανοικιάζεται στον ιδιοκτήτη για 12 χρόνια με ενίσχυση από το κράτος, και στο τέλος της περιόδου επιστρέφει στον οφειλέτη. Στην πράξη, όμως, οι δεκάδες όροι και η γραφειοκρατία δημιουργούν ένα σύστημα εύθραυστο και αμφίβολης εφαρμογής.

Μέχρι σήμερα, πιστοποιημένοι ως ευάλωτοι οφειλέτες είναι μόλις 4.629 νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 200 αφορούν ΑμεΑ. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει ότι ο Φορέας, όσο φιλόδοξος κι αν παρουσιάζεται, αφορά ελάχιστους από τους συνολικά 2,5 εκατ. δανειολήπτες που διαχειρίζονται οι servicers. Τα κεφάλαια εκκίνησης –100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες– μοιάζουν συμβολικά, αν σκεφτεί κανείς ότι το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Η λειτουργία του Φορέα συνδέεται άμεσα με την αγορά ακινήτων, που κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Οι πλειστηριασμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγονοι, μειώνοντας την αξία των ακινήτων και δυσχεραίνοντας την ανακύκλωση των δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι servicers πιέζουν για νέα στεγαστικά προϊόντα, ώστε να κινηθεί η αγορά, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι οι υποσχέσεις συχνά συγκρούονται με την αγορά και τη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη λόγω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αν και αρχικά προσέφερε κάποιες λύσεις για την απομείωση χρεών και την προστασία των νοικοκυριών, η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατική φύση του τον έχουν καταστήσει λιγότερο λειτουργικό. Οι διαδικασίες απαιτούν μεγάλο χρόνο, πληθώρα εγγράφων και συντονισμό με τράπεζες και servicers, καθιστώντας τον ένα ακόμη «γρανάζι» σε ένα ήδη περίπλοκο σύστημα.

Με άλλα λόγια, η ελληνική αγορά κατοικίας μοιάζει να προσπαθεί να καλύψει τεράστια χρέη και κοινωνικές ανάγκες με εργαλεία που λειτουργούν μερικώς. Το μέτρο αφορά λίγους, το κεφάλαιο εκκίνησης είναι περιορισμένο, οι πλειστηριασμοί δεν κινούνται, ενώ ο εξωδικαστικός και ο Φορέας παραμένουν γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, που μοιάζουν περισσότερο με «γεφύρι της Άρτας» παρά με λύση για όλους.

Συνολικά, η πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά η πραγματική της επίδραση στην κοινωνία και στην ελληνική οικονομία παραμένει περιορισμένη και αβέβαιη. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες, να διευρυνθεί η ένταξη των οφειλετών και να κινηθεί η αγορά, ο Φορέας κινδυνεύει να παραμείνει ένα σχέδιο που… χτίζεται και ξαναχτίζεται χωρίς ορατό τέλος.

