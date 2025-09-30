search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

30.09.2025 06:36

Ποπ κορν σοκολάτας

30.09.2025 06:36
Εκπλήξτε τους καλεσμένους σας ή την οικογένειά σας στην επόμενη βραδιά σινεμά με σπιτικά ποπ κορν με απίθανη γεύση σοκολάτας. Για την εύκολη αυτή συνταγή θα χρειαστείτε μόνο τρία υλικά, μαύρη ή λευκή σοκολάτα, σπορέλαιο και σπόρους καλαμποκιού.

Υλικά για τη Συνταγή

  • 100 γραμμάρια κουβερτούρα, τριμμένη
  • 3 κουταλιές της σούπας άοσμο σπορέλαιο
  • 100 γραμμάρια σπόρους καλαμποκιού

Εκτέλεση

  1. Αρχικά τρίψτε την κουβερτούρα σε χοντρό τρίφτη ή ψιλοκόψτε την με ένα μαχαίρι σε λεπτά κομμάτια. Αφήστε την στην άκρη.
  2. Σε μια κατσαρόλα βάλτε το λάδι και προσθέστε τους σπόρους καλαμποκιού. Σκεπάστε με ένα καπάκι και περιμένετε. Μόλις ακούσετε ότι οι κόκκοι έχει αρχίσει να σκάνε, κουνήστε απαλά την κατσαρόλα μπρος-πίσω για να βεβαιωθείτε ότι κατανέμεται ομοιόμορφα. 
  3. Μόλις κοπάσουν οι ήχοι σκασίματος από την κατσαρόλα, χαμηλώστε ελαφρώς τη φωτιά. Μόλις σταματήσουν εντελώς, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
  4. Ρίξτε την τριμμένη σοκολάτα απευθείας πάνω από τα ακόμα ζεστά ποπ κορν και χρησιμοποιώντας δύο κουτάλια, ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά. 
  5. Σκεπάστε την κατσαρόλα και διατηρήστε την έτσι για 1 ακόμα λεπτό ώστε να λιώσει εντελώς η σοκολάτα. Ανακινήστε το δοχείο μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι η σοκολάτα κατανέμεται ομοιόμορφα.
  6. Απλώστε τα ποπ κορν σε ένα κομμάτι λαδόκολλας για να κρυώσουν. Μόλις κρυώσουν, μπορείτε να τα καταναλώσετε αμέσως ή να τα φυλάξετε σε αεροστεγές δοχείο, για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Κοτοκεφτέδες με σάλτσα σόγιας

Φθινοπωρινό κέικ κίτρινης κολοκύθας με καρύδια

Αυθεντικά ρωσικά πιροσκί με λουκάνικο

