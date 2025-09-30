search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

30.09.2025 06:10

Συνταξιοδότηση: Mετατίθενται για το 2030 οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας

30.09.2025 06:10
SYNTAXIOYXOI NEA

Μετατίθεται για το 2030 η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Πιο συγκεκριμένα δεν εφαρμοστεί η διάταξη που συνδέει τις ηλικίες συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών, το 2027!

Ο λόγος είναι ότι οι μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, που μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που να τεθούν σε ισχύ από την 1/1/2027.

Άλλωστε συμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το προσδόκιμο ζωής των ανδρών άνω των 65, από 18,7 έτη που ήταν το 2013, έχει διαμορφωθεί πλέον στα 18,5 έτη το 2023. Για τις γυναίκες ήταν 21,6 έτη το 2013 και πήγε στα 21,7 έτη.

Μικρή αυξητική τάση που δεν υπερβαίνει ομως τους 6 μήνες, καταγράφει στις πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής και η Αναλογιστική Αρχή η οποια εχει προχωρήσει σε ειδική μελέτη για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας με την προσθήκη και των επόμενων ετών, δηλαδή μετά το 2023.

Έτσι το 2029 θα εξεταστεί εκ νέου αν ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής, ώστε να αποφασιστεί κατα πόσο θα πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 1/1/2030. Το ίδιο θα γίνει και το 2033 κ.ο.κ.

Θυμίζουμε οτι ο Ν. 3863/2010 θεσπίζει τη βάση για αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι οποίες σταδιακά υλοποιήθηκαν και οδήγησαν στην κατάργηση των παλαιότερων ορίων και την καθιέρωση νέων, όπως αυτά που προβλέπονται στον Ν. 4336/2015.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας: 67 έτη για πλήρη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης ή 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης, ενώ ειδικές προβλέψεις εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

1 / 3