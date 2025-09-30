Στον «πάγο» βάζει η UEFA την ψηφοφορία για την αποβολή του Ισραήλ μετά το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

«Στον πάγο» μπαίνει η ψηφοφορία της UEFA για την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η συζητήση περί αποβολής του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φούντωσε το τελευταίο διάστημα και υπήρξε πλάνο από την UEFA να διεξαχθεί ψηφοφορία για αποβολή ή μη της χώρας, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε.

Revealed: UEFA plans for vote on Israel suspension on hold amid Gaza peace talks



More here https://t.co/vahSME8EPw pic.twitter.com/b3UhVBDfug — Rob Harris (@RobHarris) September 30, 2025

Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα υποστήριζαν πως εντός της εβδομάδας είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση για να παρθεί μια οριστική απόφαση, ωστόσο φαίνεται ότι μπαίνει “στον πάγο” αυτό το πλάνο, μετά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με το σχέδιο 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα.

Το «Sky Sports» γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θεωρεί πως μια απόφαση περί αποβολής του Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν θα ήταν σωστή κίνηση εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Move to hold UEFA vote on Israel ban delayed while Donald Trump seeks Gaza deal



Sky's @RobHarris reports ⬇️https://t.co/9dGvVpjCpN — Sky News (@SkyNews) September 30, 2025

Μετά από την τελευταία εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος για το Ισραήλ να αγωνιστεί τον επόμενο μήνα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 απέναντι σε Νορβηγία και Ιταλία, διεκδικώντας την παρουσία του στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.