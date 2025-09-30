Στον «πάγο» βάζει η UEFA την ψηφοφορία για την αποβολή του Ισραήλ μετά το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Στον πάγο» μπαίνει η ψηφοφορία της UEFA για την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Η συζητήση περί αποβολής του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φούντωσε το τελευταίο διάστημα και υπήρξε πλάνο από την UEFA να διεξαχθεί ψηφοφορία για αποβολή ή μη της χώρας, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε.
Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα υποστήριζαν πως εντός της εβδομάδας είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση για να παρθεί μια οριστική απόφαση, ωστόσο φαίνεται ότι μπαίνει “στον πάγο” αυτό το πλάνο, μετά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με το σχέδιο 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα.
Το «Sky Sports» γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θεωρεί πως μια απόφαση περί αποβολής του Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν θα ήταν σωστή κίνηση εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Μετά από την τελευταία εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος για το Ισραήλ να αγωνιστεί τον επόμενο μήνα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 απέναντι σε Νορβηγία και Ιταλία, διεκδικώντας την παρουσία του στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.