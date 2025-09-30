UEFA: Εξετάζει σοβαρά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της – Μήνυμα των ΗΠΑ στη FIFA ενόψει του Μουντιάλ 2026

Συναντήσεις, συζητήσεις εντός της UEFA και της FIFA, έντονες πιέσεις και διπλωματία πίσω από… κλειστές πόρτες σχετικά με το ζήτημα του πιθανού αποκλεισμού του Ισραήλ και των συλλόγων του από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Guardian, η UEFA αναμένεται να αποφύγει να εμποδίσει το Ισραήλ από τη συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εξετάζει μέτρα εναντίον της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Σύμφωνα με τα σχέδια που καταρτίζονται από την UEFA και τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία από την εκτελεστική της επιτροπή αυτή την εβδομάδα, όπως πληροφορείται ο Guardian, το Ισραήλ θα αποκλειόταν μόνο από διοργανώσεις που ελέγχει άμεσα η UEFA. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών του Ισραήλ θα αποκλείονταν από το Nations League και η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα απομακρυνόταν από το Europa League τη φετινή σεζόν.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο, είναι διοργάνωση της FIFA, για την οποία η UEFA απλώς οργανώνει το πρόγραμμα προκριματικών στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται «σε συνεργασία» με τη FIFA αλλά μόνο με την έγκριση της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Μια μονομερής απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ θα ήταν πολιτικά περίπλοκη και φαίνεται ότι έχει αποφευχθεί. Ωστόσο, ελλείψει μιας ευρύτερης απαγόρευσης, η UEFA θα βρισκόταν στην ασυνήθιστη θέση να διοργανώνει προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου για μια χώρα που θα ήταν αποκλεισμένη από τις υπόλοιπες διοργανώσεις της.

Αν το Ισραήλ αποκλειόταν από τις διοργανώσεις της UEFA, το βάρος θα έπεφτε ξανά στη FIFA. Την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι θα «εργαστεί αποφασιστικά για να σταματήσει πλήρως οποιαδήποτε προσπάθεια να αποκλειστεί η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο». Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του επόμενου έτους, το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι ΗΠΑ με Καναδά και Μεξικό.

Οι αντιδράσεις Ιταλίας, Νορβηγίας για την παρουσία του Ισραήλ στα προκριματικά

Η Νορβηγία και η Ιταλία πρόκειται να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ στα προκριματικά κατά το προσεχές διεθνές διάλειμμα που ξεκινά τη Δευτέρα. Η Διεθνής Αμνηστία στη Νορβηγία το περασμένο Σαββατοκύριακο κάλεσε την εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εντείνει τις πιέσεις της προς την UEFA, ενώ στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε 24ωρη γενική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ της Ιταλίας, ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, που συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA, δήλωσε ότι αυτό «θα ευνοούσε μόνο το Ισραήλ, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να ενισχυθεί στην πορεία του προς την πρόκριση». Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου του, ισόβαθμο με την Ιταλία που είναι δεύτερη, αλλά με έναν αγώνα περισσότερο, ενώ οι δευτεραθλητές των ομίλων κερδίζουν θέση στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη θέση του Γκραβίνα συμμερίζεται και η πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, η οποία θεωρεί ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί. «Εργάζομαι για το ζήτημα από θέση αρχής, αλλά δεν θα κάνουμε μποϊκοτάζ μόνοι μας», δήλωσε στο νορβηγικό podcast Pop and Politics. «Ένα μποϊκοτάζ θα είχε ως αποτέλεσμα μόνο το Ισραήλ να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί για εμάς. Σε γενικές γραμμές, εργαζόμαστε τώρα ώστε το Ισραήλ να δεχθεί κυρώσεις».

Η Νορβηγία φέρεται να είναι ανάμεσα στις χώρες που καλούν την UEFA να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής της επιτροπής αυτή την εβδομάδα για να ληφθεί απόφαση. Κατανοείται ότι η αυξανόμενη πίεση για μια λύση προέρχεται εν μέρει από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Οποιαδήποτε συνεδρίαση αναμένεται να γίνει διαδικτυακά και μπορεί να συγκληθεί άμεσα.

Η απόφαση για αναστολή της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία. Εκτιμάται ότι, αν τεθεί σε ψηφοφορία, η πρόταση θα είχε πολλές πιθανότητες να περάσει, καθώς λίγα μέλη της 19μελούς εκτελεστικής επιτροπής αναμένεται να αντιταχθούν.

Η UEFA, ακόμη και αν επέβαλε απαγόρευση, θα συνέχιζε να είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των προκριματικών του Ισραήλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διαιτητών, ασφάλειας και άλλων στελεχών για τους «εντός έδρας» αγώνες του στην Ουγγαρία.

Το Europa και το Conference League

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πρόκειται να παίξει με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη δεύτερη αναμέτρησή της για το Europa League την Πέμπτη, και αυτός ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι η τελευταία συμμετοχή της στη διοργάνωση. Θα αναζητηθεί ομάδα αντικατάστασης, με πιθανότερη τη Ντιναμό Κιέβου, που είχε αποκλειστεί στα προκριματικά από τη Μακάμπι, αν και αυτό θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες και στο Conference League.

Η UEFA αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η FIFA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Guardian για σχόλιο.

