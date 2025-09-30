search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:40
30.09.2025 12:05

Η πιο ανταγωνιστική Euroleague των τελευταίων ετών ξεκινά: Πρεμιέρα με Παναθηναϊκός – Μπάγερν και Μπασκόνια – Ολυμπιακός

30.09.2025 12:05
fener-aponomi-euroleague

Η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 (για πρώτη φορά) ομάδων και των 38 αγωνιστικών στη regular season, αρχίζει…

Και μάλιστα με «διαβολοβδομάδα», η οποία βρίσκει τον Ολυμπιακό να δίνει δύο ματς εκτός έδρας στην Ισπανία, κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45), και τον Παναθηναϊκό να έχει δύο διαδοχικά ματς στο μετονομασμένο σε Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ, με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και με την Μπαρτσελόνα (30/10, 21:15). 

Ο Ολυμπιακός των τεσσάρων διαδοχικών φάιναλ φορ (2022, 2023, 2024, 2025) και των τριών τίτλων και ο πρωταθλητής Euroleague 2024 των επτά τίτλων και των δύο διαδοχικών φάιναλ φορ βρίσκονται στα φαβορί για την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φέτος καθώς ενισχύθηκαν σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Φέτος, για πρώτη φορά θα έχουμε και συμμετοχή… εκτός Ευρώπης, καθώς η Ντουμπάι BC κάνει εντός έδρας ντεμπούτο με αντίπαλο την Παρτιζάν. Μαζί με τη Βαλένθια και την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι τα νέα πρόσωπα της Λίγκας, από την οποία αποχώρησε η Αλμπα Βερολίνου.

Το σύστημα διεξαγωγής της φετινής Euroleague

Με 20 ομάδες πλέον, θα γίνουν 38 αγωνιστικές και στο τέλος οι πρώτοι έξι θα περάσουν απευθείας στα προημιτελικά. Στις θέσεις 7-10 θα παίξουν play-in για να κριθούν τα τελευταία δύο εισιτήρια για την 8αδα.

Σύμφωνα με το format, ο 7ος και ο 8ος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8 με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αναμετρηθεί με την ομάδα που θα έχει πετύχει το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. 

Σε κάθε παιχνίδι των Play-In, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Τα play offs (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) κρίνονται στις 3 νίκες (best of five).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 

  • 19:00 Χαποέλ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 
  • 19:00 Ντουμπάι -Παρτιζάν 
  • 20:45 Αναντολού Εφές -Μακάμπι Τελ Αβίβ 
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας -Αρμάνι Μιλάνο 
  • 21:15 Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου                 
  • 21:30 Μπασκόνια -Ολυμπιακός                          
  • 21:45 Βίρτους Μπολόνια -Ρεάλ Μαδρίτης 

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

  • 20:30 Μονακό – Ζαλγκίρις
  • 20:45 Φενερμπαχτσέ – Παρί
  • 21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια

