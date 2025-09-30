search
30.09.2025
ΣΙΝΕΜΑ

The Simpsons: Η διάσημη οικογένεια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δύο δεκαετίες (photo)

credit: Instagram/@thesimpsons

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική τους επιτυχία, οι Simpsons επιστρέφoυν στη μεγάλη οθόνη. Η 20th Century Studios επιβεβαίωσε επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σίκουελ της ταινίας «The Simpsons Movie», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Ιουλίου 2027.

Συνοδεύτηκε με μία αφίσα με το χαρακτηριστικό ύφος του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ (Matt Groening), όπου δείχνει το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ το οποίο είναι διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ αναγράφεται το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Aξίζει να σημειωθεί ότι η εμβληματική σειρά έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη το 1989 και ακολουθεί την διάσημη οικογένεια -τον Homer, τη Marge και τα τρία τους παιδιά, Bart, Lisa και Maggie- στην καθημερινότητά τους στην φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, έχει τον τίτλο της μακροβιότερης σειράς κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης στην prime-time ζώνη με σχεδόν 800 επεισόδια να έχουν προβληθεί σε διάστημα 36 ετών. Η σειρά βρίσκεται στην 37η σεζόν της και έχει ήδη ανανεωθεί έως την 40ή, η οποία εκτιμάται ευρέως ότι θα είναι και η τελευταία.

Το «The Simpsons Movie», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Σίλβερμαν (David Silverman) έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, όταν στους τίτλους τέλους, το σχεδόν πάντα σιωπηλό μωρό Maggie ψιθύρισε τη λέξη: «Συνέχεια;».

