«Jay Kelly»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της ταινίας, με πρωταγωνιστές τους George Clooney και Adam Sandler (photos/video)

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες trailer για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Jay Kelly», του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπακ (Noah Baumbach). Με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), η ταινία θεωρείται μία από τις βασικές υποψηφιότητες της πλατφόρμας για τα επερχόμενα βραβεία.

Το σενάριο, που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και της Έμιλι Μόρτιμερ (Emily Mortimer), η οποία συμμετέχει και στο καστ, ακολουθεί «τον διάσημο ηθοποιό Jay Kelly (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ron (Σάντλερ), σε ένα ταξίδι τους στην Ευρώπη, όπου έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, τις σχέσεις με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Λόρα Ντερν (Laura Dern), Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), Ράιλι Κίου (Riley Keough), Μπίλι Κράνταπ (Billy Crudup), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton), Λένι Χένρι (Lenny Henry), Τσάρλι Ρόου (Charlie Rowe) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson).

Το φιλμ το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και έλαβε 10λεπτο χειροκρότημα, αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

