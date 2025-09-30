Θρίλερ με τον θάνατο του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία – Εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου, εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

In front of the Hyatt Hotel in the Porte Maillot district of Paris, where South Africa’s ambassador to France, Nathi Emmanuel Mthethwa, was found dead this morning.

The circumstances of his death remain unclear, and French police have launched an investigation pic.twitter.com/LOTB14RLkO — Ibrahim Hamouz…إبراهيم حموز (@ibrahamouz) September 30, 2025

Μία από τις πηγές προσκέιμενες στην έρευνα, είπε ότι ο 58χρονος διπλωμάτης έπασχε από κατάθλιψη και ενδέχεται να αυτοκτόνησε.

Ο Μτετβά είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου, το παράθυρο ασφαλείας του οποίου βρέθηκε παραβιασμένο, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο διπλωμάτης πρόσκειτο στο περιβάλλον του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα. Η σύζυγός του δήλωσε χθες, Δευτέρα, την εξαφάνισή του στην αστυνομία, αφού έλαβε «ένα ανησυχητικό μήνυμα» εκ μέρους του.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην Ταξιαρχία Καταστολής της Παραβατικότητας Κατά Προσώπων (BRDP), η οποία είναι αρμόδια για αδικήματα εναντίον ευάλωτων ατόμων, όπως για διαδικτυακή παρενόχληση ή για εξαφανίσεις ενηλίκων.

Ο Μτετβά ήταν υπουργός Τέχνης και Πολιτισμού στη Νότια Αφρική μεταξύ 2014-19 και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, μέχρι το 2023, σύμφωνα με τον ιστότοπο της πρεσβείας. Τον Ιούλιο του 2019 είχε εκφωνήσει επικήδειο για τον τραγουδιστή Τζόνι Κλεγκ, τον αποκαλούμενο «λευκό Ζουλού», μια από τις μεγάλες φωνές του αγώνα κατά του απαρτχάιντ: «Με τη μουσική του, μας έδωσε θάρρος για να αγωνιστούμε για να βγούμε από μια μακρά νύχτα απελπισίας», είπε.

Μεταξύ 2007-22 ήταν επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC), που κυβερνά τη Νότια Αφρική μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη χώρα, το 1994. Την εποχή του απαρτχάιντ είχε ενταχθεί στη στρατιωτική πτέρυγα του ANC και είχε συλληφθεί όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1989, δύο χρόνια πριν από την πτώση του απαρτχάιντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι η χώρα «θρηνεί τον θάνατο» του διπλωμάτη. «Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του, στους φίλους και τους συναδέλφους του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

