Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Κουδούνι Όπερα εγκαινιάζει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα

Νοέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

Μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας σε σχολεία της Αθήνας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3ο Κουδούνι Όπερα, που υλοποιείται από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός Αθηνών φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Στόχος του είναι η περαιτέρω ενίσχυση του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού του χαρακτήρα μέσα από τη συνεργασία με καταξιωμένους φορείς της τέχνης και της εκπαίδευσης και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς οργανισμούς των δύο πόλεων.

Οι παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα αποτελούν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος 3ο Κουδούνι Όπερα, το οποίο υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και ειδικότερα στον πυλώνα που περιλαμβάνει δράσεις για τη Νέα Γενιά.

Η εκπαιδευτική αυτή διακαλλιτεχνική και παιδαγωγική δράση για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες δίνει την ευκαιρία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του μουσικού θεάτρου μέσα από μια μοναδική εμπειρία συνεργασίας, δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, φέρνει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επαφή με τις σύγχρονες πρακτικές του μουσικού θεάτρου, τους καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη δημιουργική διαδικασία και τους οδηγεί στην εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μουσικοθεατρικής παράστασης.

Στη Θεσσαλονίκη το φετινό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το έργο μουσικού θεάτρου που θα αποτελέσει το επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει τον τίτλο Ταξίδι στη Χώρα των Άσχημων και εστιάζει στη συμπερίληψη, την αρμονική συνύπαρξη μέσα από τον σεβασμό στην ιδιαιτερότητα, την αποδοχή και την εκτίμηση της διαφορετικότητας. Τη μουσική του έργου υπογράφει ο Trevor Grahl και το λιμπρέτο η Αντριάνα Μίνου. Το μουσικό σύνολο διευθύνει η Εριφύλη Δαμιανού και την εκπαιδευτική/καλλιτεχνική ομάδα στελεχώνουν η Εριφύλη Δαμιανού, η Γεωργία Τέντα και ο Θανάσης Μπιλιλής σε συνεργασία με φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνώντου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό τον Ιούνιο του 2026 στη Σκηνή Σωκράτης Καραντινός στη Μονή Λαζαριστών του ΚΘΒΕ. Υποβολή συμμετοχής έως και τις 6 Οκτωβρίου 2025 , αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

Στα Ιωάννινα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να βουτήξουν στον κόσμο του μουσικού θεάτρου με οδηγό έναν… παμπόνηρο γάτο. Το έργο Ο Γάτος, βασισμένο σε παραμύθι από την Ανατολική Θράκη –μια παραδοσιακή, περιπετειώδη παραλλαγή της γνωστής ιστορίας του Παπουτσωμένου Γάτου–, καλεί τους μαθητές να τραγουδήσουν, να στήσουν ρυθμούς και ηχοτοπία, να αφηγηθούν και να παίξουν με την πρακτική του body percussion, δημιουργώντας τη δική τους εκδοχή της ιστορίας. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια ομάδα καλλιτεχνών και παιδαγωγών με ξεχωριστή εμπειρία και δημιουργική ματιά. Τη σύνθεση, τη μουσική διεύθυνση και την εμψύχωση αναλαμβάνει ο Γιώργος Κασαβέτης, ο οποίος υπογράφει επίσης μαζί με τη Σοφία Γκρέτση τους στίχους και τα κείμενα του έργου. Την εκπαιδευτική/καλλιτεχνική ομάδα στελεχώνουν ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, η Ειρήνη Τζαμτζή και η Ειρήνη Δημάκη. Η δράση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της παράστασης τον Μάιο του 2026 στην Αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας του Δήμου Ιωαννιτών, μπροστά σε συμμαθητές, γονείς και την τοπική κοινότητα. Υποβολή συμμετοχής έως και τις 6 Οκτωβρίου 2025 , αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

• Θεσσαλονίκη

3ο Κουδούνι Όπερα | Ταξίδι στη Χώρα των Άσχημων

Μουσική σύνθεση: Trevor Grahl

Λιμπρέτο: Αντριάνα Μίνου

Μουσική διεύθυνση: Εριφύλη Δαμιανού

Εκπαιδευτική ομάδα: Εριφύλη Δαμιανού, Γεωργία Τέντα, Θανάσης Μπιλιλής, σε συνεργασία με φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υποβολή συμμετοχής έως και τις 6 Οκτωβρίου 2025 , αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

• Ιωάννινα

3ο Κουδούνι Όπερα | Ο Γάτος

Μουσική σύνθεση, στίχοι, μουσική διεύθυνση: Γιώργος Κασαβέτης

Στίχοι, κείμενα: Σοφία Γκρέτση

Εκπαιδευτική και καλλιτεχνική ομάδα: Γιώργος Κασαβέτης, Αλέξανδρος Δανδουλάκης, Ειρήνη Τζαμτζή, Ειρήνη Δημάκη

Υποβολή συμμετοχής έως και τις 6 Οκτωβρίου 2025

Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και με τον Δήμο Ιωαννιτών

Χορηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Τράπεζα Πειραιώς

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος