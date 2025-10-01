«Bowie In Berlin»: Νέο ντοκιμαντέρ για την ταραχώδη ζωή του θρύλου της μουσικής στο Βερολίνο

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ Μπόουι , διάρκειας 90 λεπτών, θα κάνει πρεμιέρα το 2026, όπως ανακοίνωσε το BBC.

Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin» θα προβληθεί στο BBC Two και στο BBC iPlayer το φθινόπωρο του 2026.

Το ντοκιμαντέρ θα εξερευνήσει την περίοδο που ο αείμνηστος θρύλος της ροκ πέρασε στο Βερολίνο μεταξύ 1976 και 1978.

Ο Μπόουι μετακόμισε στο Βερολίνο το 1976 για να απαλλαγεί από τον εθισμό του στην κοκαΐνη και να αλλάξει πορεία στην καριέρα του. Η μετακόμιση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς πυροδότησε τρία θρυλικά άλμπουμ: «Low», «Heroes» και «Lodger» – επίσης γνωστά ως η Τριλογία του Βερολίνου.

Το «Bowie In Berlin» θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό του ίδιου του θρυλικού μουσικού, καθώς και σπάνιες συνεντεύξεις με τέσσερις γυναίκες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, την Κλερ Σένστοουν, τη Ρόμι Χάαγκ, τη Σάρα-Ρένα Χάιν και τη Σίντνε Ρόουμ. Ο Μπόουι θεωρούσε και τις τέσσερις γυναίκες μούσες του, με καθεμία να προσφέρει στον μουσικό μια διαφορετική προσέγγιση στην τέχνη και τη ζωή.

«Οι τέσσερις γυναίκες είδαν έναν Μπόουι που κανείς άλλος δεν είδε» αναφέρεται σε ανακοίνωση του BBC για το ντοκιμαντέρ. «Όλες του έδωσαν κάτι διαφορετικό, βοηθώντας την αναγέννησή του σε έναν καλλιτέχνη που δεν χρειαζόταν πλέον να κρύβεται πίσω από χαρακτήρες, αλλά ήταν ευτυχισμένος να ερμηνεύει τον εαυτό του – τον Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς».

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Φράνσις Γουέιτλι, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει και άλλα ντοκιμαντέρ για τον Μπόουι, όπως τα «David Bowie: Finding Fame», «David Bowie: Five Years» και «David Bowie: The Last Five Years».

Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο δημιουργός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας και παρουσιαστής Λούις Θέρου, ο οποίος έκανε λόγο για ονειρεμένο πρότζεκτ και για τέλειο συνδυασμό σκηνοθέτη και υλικού.

