«Το φιλί της γυναίκας αράχνης»: Για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη

«Το φιλί της γυναίκας αράχνης» για τέταρτη χρονιά θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στο θέατρο Αλκμήνη, έπειτα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε η παράσταση.

Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Manuel Puig, σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη, μια παράσταση που κοινό και κριτικοί ξεχώρισαν τα τρία προηγούμενα χρόνια. Ένα έργο – ύμνος στην ελευθερία και την αγάπη.

Βραβευμένο, σκληρό, άγριο και συγχρόνως, τρυφερό και παθιασμένο. Στην φυλακισμένη Αργεντινή, στα μέσα της δεκαετίας του 70’,στη στρατιωτικής δικτατορία του Χόρχε Βιδέλα, σ’ ένα μικρό κελί της φυλακής Βίλλα Ντεβότο δύο συγκρατούμενοι προσπαθούν να χωρέσουν μέσα σε μια ασύμβατη γι’ αυτούς συγκατοίκηση. Με κόσμους διαφορετικούς, με διαφορετικά πολιτικά πιστεύω, όνειρα ζωής και σεξουαλικές προτιμήσεις, οι δυο ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στο παρελθόν, σε μια σκληρή πραγματικότητα και σ’ ένα αβέβαιο μέλλον.

Συντελεστές παράστασης

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Διασκευή – σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης

Σκηνικά – κοστούμια: Παύλος Ιωάννου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κοραής Δαμάτης

Φωτογραφίες: Θωμάς Μιχαήλος

Από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με τους Παντελή Καναράκη και Παναγιώτη Κατσίκη

