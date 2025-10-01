Κένεθ Μπράνα: Αναλαμβάνει τον ρόλο του αφηγητή στα απομνημονεύματα του Σερ Άντονι Χόπκινς

Τον ρόλο του αφηγητή στη ηχητική εκδοχή των απομνημονευμάτων του Σερ Άντονι Χόπκινς, «We Did Ok, Kid» θα έχει ο φίλος του ηθοποιός και σκηνοθέτης Κένεθ Μπράνα.

Ο Μπράνα θα αναλάβει να ζωντανέψει την ιστορία του Χόπκινς, καθώς ο βραβευμένος με Όσκαρ θρύλος της υποκριτικής κάνει αναδρομή στη λαμπρή καριέρα του στον κινηματογράφο και το θέατρο, τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την πορεία του προς την απεξάρτηση.

Οι ακροατές θα ακούσουν από τον ίδιο τον Χόπκινς να διαβάζει αγαπημένα του ποιήματα.

«Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα υπέροχο και ικανοποιητικό ταξίδι και η αναβίωση τόσων πολλών σημείων καμπής της ζωής και της καριέρας μου ήταν συγκινητική» δήλωσε ο Χόπκινς.

«Είμαι ενθουσιασμένος που οι ακροατές θα μπορούν επίσης να το βιώσουν ως ηχητικό βιβλίο και είμαι βαθιά ευγνώμων που ο αγαπητός μου φίλος Κένεθ Μπράνα προσφέρθηκε να αφηγηθεί, ενώ οι ακροατές θα με ακούσουν επίσης να απαγγέλλω μερικά από τα αγαπημένα μου ποιήματα που εμφανίζονται στο τέλος του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ, Κεν, είναι τιμή μου» ανέφερε ο ηθοποιός.

«Τα απομνημονεύματα του Άντονι Χόπκινς είναι απίστευτα ειλικρινή» δήλωσε ο Κένεθ Μπράνα. «Το εκπληκτικό προσωπικό του ταξίδι και οι επαγγελματικοί του θρίαμβοι αποκαλύπονται με σπάνια οξυδέρκεια και συναίσθημα» πρόσθεσε.

Ο Χόπκινς έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες «The Silence of the Lambs» και «The Father» και για τους ρόλους του στις σειρές «Westworld», «The Lindbergh Kidnapping Case» και «The Bunker» κέρδισε βραβεία Emmy.

