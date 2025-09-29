Καταγγελία για artwashing στο Animasyros – Επέτρεψαν τη συμμετοχή στούντιο που συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Ισραήλ

Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε το φετινό φεστιβάλ «Animasyros», λόγω της συμμετοχής ισραηλινού στούντιο animation, που έχει ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα.

Φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις τους πριν καλά καλά ανοίξει η αυλαία του φεστιβάλ ζητούσαν την απόσυρση του «The Hive Studio».

Στην τελετή έναρξης έκανε παρέμβαση η πρόεδρος του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κυκλάδων Έφη Συμεωνίδου, ζητώντας οι διοργανωτές να καταδικάσουν τη γενοκτονία, που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, να διακόψουν τη συνεργασία τους με το «The Hive Studio» και να αποσυρθούν τρεις ισραηλινές ταινίες που περιλαμβάνονταν πρόγραμμα του φεστιβάλ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση έξω από το Θέατρο Απόλλων.

Το ισραηλινό στούντιο ιδρύθηκε το 2010, έχει παραρτήματα σε πόλεις του Ισραήλ και συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και το Ισραηλινό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Το «Hive Greece»

Στη σελίδα του αναφέρεται ότι το Hive Greece θα προσφέρει μαθήματα animation για την καλλιέργεια νέων ταλέντων και θα αξιοποιήσει την έκπτωση 40% που παρέχει η Ελλάδα στις ξένες επενδύσεις.

Το στούντιο συνεργάστηκε με το Animasyro για την παραγωγή της βραβευμένης ταινίας «Π» του Στέλιου Κουπετώρη.

Το χρονικό ενός ξεπλύματος

Ο Στέλιος Κουπετώρης, επεσήμανε ότι ήταν αρχικά ανοιχτός στη συνεργασία με το «The Hive Studio» στη βάση των αντιπολεμικών αξιών που φέρει το σενάριο, ωστόσο στην πορεία, είδε τη δουλειά του να εργαλειοποιείται για να ξεπλυθεί η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και για να διαφημιστεί η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.

«Αναρτήθηκαν στα social media της Animasyros και Hive αυθαίρετα post για την ταινία με αναφορά σε εμένα χωρίς να ερωτηθώ, με Ελληνικές και Ισραηλινές σημαίες που διαφήμιζαν την συνεργασία των δύο χωρών. Απαιτήθηκε από την παραγωγή η ταινία να ξεκινάει με καρτέλα που θα αναφέρει ότι είναι συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Σε παραλαβή προσωπικού μου βραβείου (σεναρίου) από τον παραγωγό κ. Καραμητσάνη συνοδευόμενο από τον συμπαραγωγό, όχι μόνο στον λόγο τους δεν αναφέρθηκαν στο αντιπολεμικό περιεχόμενο του σεναρίου, αλλά αντίθετα εκθείασαν την συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Για ακόμη μια φορά, λειτούργησαν ερήμην μου και εκμεταλλεύτηκαν εμένα, την ταινία και το βήμα που τους δόθηκε εκθέτοντάς με ανεπανόρθωτα.

Η αντίδραση μου σε όλα τα παραπάνω δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα. Απαίτησα να κατέβουν τα post πράγμα το οποίο αρνήθηκαν για μήνες. Απαίτησα να σταματήσει το art washing και να αφαιρεθούν οι καρτέλες που διαφήμιζαν συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ από την ταινία, πράγμα που επίσης αρνήθηκαν με ελλιπείς δικαιολογίες. Απαίτησα να σταματήσουν δημόσια την αναφορά σε Ελληνό-Ισραηλινές συνεργασίες στο όνομά της ταινίας, πράγμα το οποίο επίσης δεν έκαναν», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης εξέφρασε την εναντίωση του στην προβολή της ταινίας και έδωσε στη δημοσιότητα νέα κόπια, που περιλαμβάνει το μήνυμα «STOP THE GENOCIDE – FREE PALESTINE» για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

