01.10.2025 10:17

Ένα – κατά λάθος – ειλικρινές σχόλιο για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν 

01.10.2025 10:17
erdogan-trump-566

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή υποδοχή που ο Τραμπ επιφύλαξε στον Ερντογάν, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα της συνάντησης αυτής.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε με αναρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος Μαρία Ζαχαράκη, φαίνεται ότι κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι μόνο ενθουσιασμό δεν εξέφρασαν για τη συνάντηση αυτή.

Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του NTV στην Ουάσιγκτον Χουσεΐν Γκιουνάι, ξεχνώντας ότι υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, όταν ρωτήθηκε «πώς πήγαν οι συνομιλίες μας, δεν πήραμε καμία πληροφορία από μέσα;», απάντησε ωμά ότι «πήραμε τον π@@@@ο. Τίποτα δεν πήραμε».

Για την ιστορία, ο Γκιουνάι απολύθηκε...

