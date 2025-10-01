Ένα – κατά λάθος – ειλικρινές σχόλιο για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν 

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή υποδοχή που ο Τραμπ επιφύλαξε στον Ερντογάν, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα της συνάντησης αυτής.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε με αναρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος Μαρία Ζαχαράκη, φαίνεται ότι κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι μόνο ενθουσιασμό δεν εξέφρασαν για τη συνάντηση αυτή.

Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του NTV στην Ουάσιγκτον Χουσεΐν Γκιουνάι, ξεχνώντας ότι υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, όταν ρωτήθηκε «πώς πήγαν οι συνομιλίες μας, δεν πήραμε καμία πληροφορία από μέσα;», απάντησε ωμά ότι «πήραμε τον π@@@@ο. Τίποτα δεν πήραμε».

Για την ιστορία, ο Γκιουνάι απολύθηκε...

Ένα "ξεχασμένο" ανοιχτό μικρόφωνο του ΑΡ "προδίδει" τα μυστικά της συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ



📹 Τα off the record σχόλια του ανταποκριτή του NTV στην Ουάσιγκτον Χουσεΐν Γκιουνάι για την άκαρπη συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ, προκαλούν θύελλα στην Τουρκία.

"-Πώς πήγαν οι συνομιλίες… pic.twitter.com/of3JAoTWGk September 30, 2025

