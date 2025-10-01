search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.10.2025 07:24

«Επιχείρηση βόρεια Ελλάδα» αρχίζει για τη ΝΔ

01.10.2025 07:24
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA

Περιοδείες σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, προκειμένου να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους που το τελευταίο διάστημα έχουν γυρίσει στην πλάτη στο κυβερνών κόμμα.

Αφορμή θα είναι η παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης των νομών Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Σερρών, Πέλλας, Ροδόπης καθώς και νομών της Πελοποννήσου και της νησιωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, ο στόχος θα είναι να υπάρξει κινητοποίηση για επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος που ζουν στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερο βάρος, μάλιστα, θα πέσει στη βόρεια Ελλάδά, καθώς εκεί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα μεγάλα… ζόρια για τη ΝΔ, τόσο λόγω αποσυσπείρωσής της όσο και λόγω διείσδυσης άλλων κομμάτων, κυρίως δεν αυτών που βρίσκονται στα δεξιά της.

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric dane als 88- new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

german_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

kiriazidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για ηλεκτρονικές δαπάνες με πλαφόν και περιορισμούς που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

1 / 3