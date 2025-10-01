«Επιχείρηση βόρεια Ελλάδα» αρχίζει για τη ΝΔ

Περιοδείες σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, προκειμένου να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους που το τελευταίο διάστημα έχουν γυρίσει στην πλάτη στο κυβερνών κόμμα.

Αφορμή θα είναι η παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης των νομών Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Σερρών, Πέλλας, Ροδόπης καθώς και νομών της Πελοποννήσου και της νησιωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, ο στόχος θα είναι να υπάρξει κινητοποίηση για επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος που ζουν στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερο βάρος, μάλιστα, θα πέσει στη βόρεια Ελλάδά, καθώς εκεί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα μεγάλα… ζόρια για τη ΝΔ, τόσο λόγω αποσυσπείρωσής της όσο και λόγω διείσδυσης άλλων κομμάτων, κυρίως δεν αυτών που βρίσκονται στα δεξιά της.

Διαβάστε επίσης

Γκρίνιες στο Υπουργικό για την εξωτερική πολιτική

Εκτός γραμμής ΝΔ η Βούλτεψη για τον Μυλωνάκη: Πρέπει να έρθει στην εξεταστική επιτροπή

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»