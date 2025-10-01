«Highlander»: Ο Jeremy Irons θα είναι ο νέος «κακός» στο remake του Chad Stahelski

Η ταινία «Highlander» του Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο πρωταγωνιστής Χένρι Κάβιλ (Henry Cavill), τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εξάσκησης με σπαθιά, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μεταφερθεί στις αρχές του 2026.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις για το καστ συνεχίζονται. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Emmy και Τony ηθοποιός, Τζέρεμι Άιρονς (Jeremy Irons) είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ της νέας παραγωγής της Amazon MGM που αποτελεί remake της κλασικής ταινίας δράσης του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λαμπέρ (Christopher Lambert) και Σον Κόνερι (Sean Connery).

Ο Άιρονς θα υποδυθεί τον αρχηγό των Παρατηρητών μιας μυστικής οργάνωσης που παρακολουθεί τους Αθάνατους, θεωρώντας τους απειλή για την ανθρωπότητα, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

‘Highlander’: Jeremy Irons to Play Villain Opposite Henry Cavill in Amazon MGM’s Remake (Exclusive) https://t.co/UKpnzwXol6 — The Hollywood Reporter (@THR) October 1, 2025

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ράσελ Κρόου (Russell Crowe), Μαρίσα Αμπέλα (Marisa Abela), Κάρεν Γκίλαν (Karen Gillan), Ντζιμόν Χούνσου (Djimon Hounsou), Ντέιβ Μπαουτίστα (Dave Bautista) και Μαξ Ζανγκ (Max Zhang).

Το σενάριο του remake υπογράφει ο Μάικλ Φιντς (Michael Finch) ενώ στη παραγωγή βρίσκονται οι Σκοτ Στούμπερ (Scott Stuber) και Νικ Νέσμπιτ (Nick Nesbitt) για λογαριασμό της United Artists, ο Νιλ Μόριτζ (Neal Moritz), η 87Eleven Entertainment του Σταχέλσκι, ο Τζος Ντέιβις (Josh Davis) μέσω της Davis Panzer Productions και η Λουίζ Ρόσνερ (Louise Rosner).

Ο βετεράνος ηθοποιός αυτή τη στιγμή συμμετέχει στο καστ της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς του Apple TV+, «The Morning Show» ενώ θα επιστρέψει στο ρόλο του αμφιλεγόμενου πρώην διευθυντή της CIA, στο σίκουελ της Amazon, «The Beekeeper 2», τα γυρίσματα του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

