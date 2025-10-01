Η δύναμη της ανθρώπινης επαφής μέσα από το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία του Ινστιτούτου Prolepsis

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το Ινστιτούτο Prolepsis υπενθυμίζει την αξία της ανθρώπινης σύνδεσης ιδιαίτερα για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν μοναξιά ή κοινωνική απομόνωση.

Από το 2019, το Ινστιτούτο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των ατόμων Τρίτης Ηλικίας για ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, το οποίο προσφέρει σε άτομα Τρίτης Ηλικίας πολύτιμες ευκαιρίες για ανθρώπινη επαφή και κοινωνικοποίηση.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, το Ινστιτούτο διοργάνωσε στο κέντρο της Αθήνας μια γιορτή αφιερωμένη στους ωφελούμενους και τους εθελοντές του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία, με σκοπό τον εορτασμό της σημαντικής αυτής ημέρας. Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν ακόμη περισσότερο. Δόθηκε ο κατάλληλος χώρος μέσα στην καθημερινότητα για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν ιστορίες που αναδεικνύουν τον πολύτιμο ρόλο που έχει η φιλία και το πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους.

Τα λόγια των συμμετεχόντων προκαλούν συγκίνηση:

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα μεγάλο δώρο στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων» – Ωφελούμενη του προγράμματος

«Με το πρόγραμμα μπόρεσα να γίνω χρήσιμη σε μοναχικούς ανθρώπους, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας» – Εθελόντρια του προγράμματος

«Αυτό που με συγκινεί είναι ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να βοηθήσει με όλη του την καρδιά» – Ωφελούμενος του προγράμματος.

Από το 2019, το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία διασυνδέει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με εθελοντές, καλλιεργώντας δεσμούς φιλίας.

Στην ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος, πάνω από τους μισούς ωφελούμενους ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερο μόνοι χάρη στη συμμετοχή τους, ενώ 8 στους 10 θα το σύστηναν σε κάποιον γνωστό ή συγγενή που βιώνει μοναξιά. Παράλληλα, μέσα από την υλοποίηση συλλογικών δράσεων, όπως επισκέψεις σε μουσεία, δημιουργικά εργαστήρια, θεματικοί περίπατοι, κ.α., το πρόγραμμα προσφέρει εργαλεία για κοινωνική, σωματική και πνευματική ενεργοποίηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, λειτουργεί επίσης η Τηλεφωνική Γραμμή για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία – 210 610 1300 – προσφέροντας συντροφιά και κοινωνική στήριξη σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν μοναξιά, έχοντας εξυπηρετήσει περισσότερες από 19.900 κλήσεις από την αρχή της λειτουργίας της, τον Ιούλιο 2020. Το πρόγραμμα βασίζεται στην πολύτιμη προσφορά των εθελοντών, οι οποίοι λαμβάνουν εκπαίδευση, στήριξη και καθοδήγηση από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Prolepsis.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας είναι μια ευκαιρία για να επικοινωνήσουμε τις ανάγκες αλλά και να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μας. Με το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, το Ινστιτούτο Prolepsis μας καλεί όλους να γνωρίσουμε και να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια καταπολέμησης της μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετάσχετε ως εθελοντής/ωφελούμενος: 2106255700, email: [email protected]

