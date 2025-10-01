Λάρισα: Από πνευμοθώρακα πέθανε ο 53χρονος χρυσοθήρας – Αύριο η κηδεία του

Από πνευμοθώρακα φαίνεται πως πέθανε ο 53χρονος, που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους, Λάρισας, στην προσπάθεια του να εντοπίσει λίρες.

Ο άτυχος άνδρας φαίνεται υπέστη τραύμα στον θώρακα κατά την πτώση του σε βάθος 23 μέτρων, που του προκάλεσε πνευμοθώρακα. Ακόμα, στο πόδι υπέστη κάταγμα. Πλέον αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα, σύμφωνα με το thesspost.

Το χρονικό

Ο 53χρονος μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες, όταν χτύπησε και παγιδεύτηκε στη σπηλιά.

Φίλος του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από τις Αρχές.

Αύριο η κηδεία του

Ο άτυχος άνδρας ζούσε στον Βόλο, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη (2/10), στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πτελεού. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 π.μ.

