New Jersey: Νεκρή 17χρονη Ελληνίδα και μια φίλη της από παράσυρση αυτοκινήτου – Το οδηγούσε stalker που είχαν καταγγείλει

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ από τον θάνατο δύο κοριτσιών, της Ελληνίδας Μαρία Νιώτης και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας, οι οποίες παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Το όχημα, ένα μαύρο SUV, τις χτύπησε και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Λίγο αργότερα ο ύποπτος συνελήφθη, χωρίς να έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες.

Πώς έγινε η φονική παράσυρση

Σύμφωνα με το cbsnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στην Burnside Avenue, έναν ήσυχο δρόμο κατοικιών με όριο ταχύτητας 25 μίλια την ώρα. Το μαύρο Jeep Compass του 2021 που φέρεται να εμπλέκεται δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Περιπολικά έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911.

Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως λίγες ώρες αργότερα κατέληξαν. Η αστυνομία συνέχισε τις έρευνες στην περιοχή μέχρι αργά το βράδυ, συγκεντρώνοντας στοιχεία και υλικό από κάμερες.

Τον είχαν καταγγείλει για παρενόχληση

Συγγενείς και φίλοι υποστήριξαν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον οδηγό. Όπως είπαν, υπήρχε περιοριστικό μέτρο εις βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. «Είχε γίνει καταγγελία και δεν έγινε τίποτα. Είναι μια τραγωδία», δήλωσε η φίλη της οικογένειας, Τάμι Καρμπαχάλ.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Union, που χειρίζεται την υπόθεση, δεν έχει επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς ούτε έχει ανακοινώσει κατηγορίες.

2 teen bike riders killed in New Jersey hit-and-run crash; some allege stalker involved https://t.co/TFqeXf2cPY — Action News on 6abc (@6abc) October 1, 2025

Η είδηση του θανάτου των δύο εφήβων σκόρπισε θλίψη στο Κράνφορντ, μια μικρή και δεμένη κοινότητα. Από το ίδιο βράδυ, κάτοικοι, συμμαθητές και φίλοι άφησαν λουλούδια και κεριά στο σημείο.

«Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να ζει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας», είπε συγκινημένη η Καρμπαχάλ.

Stalker Ran Down, Killed NJ 2 Girls On E-Bikes, Reports Say The man allegedly had been at it for months, even parking in front of her house. https://t.co/oKHktLAvao pic.twitter.com/4mwGmdg3gj — Archangel Michael † 🇺🇸 (@AlecHagel) October 1, 2025

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων που θέλησαν να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών. «Αυτό σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται, όλοι ενώνονται», δήλωσε η κάτοικος Μέρι Κάμπελ.

Έκκληση για μαρτυρίες και υλικό – Συνεχίζεται η έρευνα

Οι αρχές ζητούν από κατοίκους να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή dashcams που μπορεί να κατέγραψαν το μαύρο Jeep Compass πριν ή μετά το δυστύχημα. Το οπτικό υλικό θεωρείται κρίσιμο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Η κοινότητα του Κράνφορντ παραμένει συγκλονισμένη, αναζητώντας στήριξη μέσα από την αλληλεγγύη.

«Χρειάζεται πίστη για να προχωρήσεις μπροστά. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει πώς οι οικογένειες θα αντέξουν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Η Τζέιν Γκούντολ, διάσημη ερευνήτρια χιμπατζήδων και υπέρμαχος των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών

Ρεσάλτο του γαλλικού στρατού σε πλοίο που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα για έρευνα

Τουλάχιστον 46 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα