24.08.2025 11:35

Σαλαμίνα: Παράσυρση και εγκατάλειψη 83χρονης από οδηγό μοτοσικλέτας – Δίνει μάχη για τη ζωή στο «Αττικόν»

24.08.2025 11:35
ekab_2025
eurokinissi

Μία 83χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας την τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό λίγες ώρες αργότερα.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε γύρω στις 22:00 το Σάββατο (23.08.2025) στη λεωφόρο Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, όταν οδηγός παρέσυρε με την μηχανή του το θύμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αφού η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει την σύλληψη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε την ηλικιωμένη και οι διασώστες τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λόγω των σοβαρών τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικόν, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Από εκείνη τη στιγμή δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού ο οποίος λίγη ώρα μετά βρέθηκε και συνελήφθη.

