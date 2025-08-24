Σκιάνθος: Προσάραξη ιστιοφόρου με σημαία της Νέας Ζηλανδίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους, με σημαία Νέας Ζηλανδίας, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Καναπίτσας, νότια της Σκιάθου.
Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ αναμένεται η συνδρομή ιδιωτικού σκάφους με δύτη για τον έλεγχο και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.
