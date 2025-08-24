search
24.08.2025 07:52

Νοσοκομεία: Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν γιατροί και υγειονομικοί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

24.08.2025 07:52
GIATROI-NEW

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου τα δημόσια νοσοκομεία λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), της ΕΙΝΑΠ και της ΠΟΕΔΗΝ.

Πρόκειται για κινητοποίηση ενταγμένη στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στο Δημόσιο, με αιχμή την αντίθεση στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το οποίο ζητείται η απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου ενώ έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στις 10πμ στο Σύνταγμα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα το κάνω κι εώ στον ίδιο, θα τον εκδικηθώ» – Τα συγκλονιστικά λόγια της 18χρονης κόρης του θύματος

Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών ύστερα από καταδίωξη

Τραγωδία στους Παξούς: Επί 50 λεπτά έψαχναν το 4χρονο κοριτσάκι πριν βρεθεί νεκρό – Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας (Video)

pontiaki-lyra-dentro
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Συνταξιούχος έδωσε «δεύτερη ζωή» σε νεκρό δέντρο – Το μετέτρεψε σε μια μεγάλη ποντιακή λύρα (pics)

goudi-tafos-zoon
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Κλείνει προσωρινά το Άλσος Χωροφυλακής – Έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς

parios-oikogeneiaki-photografia
LIFESTYLE

Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

mitsotakis_DETH_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

paidia-gaza-katsaroles
ΚΟΣΜΟΣ

Αργός θάνατος στη Γάζα: Ο λιμός απειλεί 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών – Φόβοι για δραματική αύξηση νεκρών

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

