Τουλάχιστον 46 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων 36 μέσα στην πόλη της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, οργανισμού διάσωσης που λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς, έκανε λόγο για 36 νεκρούς σε αρκετά πλήγματα που είχαν στόχο τη Γάζα, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κυρίως δυτικά της πόλης.

Επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα και 29 στο νοσοκομείο αλ Μααμαντάνι, διευκρίνισε.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει από τις 16 Σεπτεμβρίου μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές στους αμάχους».

Πάνω από 66.000 νεκροί στη Γάζα

Στο κέντρο του κατεστραμμένου θύλακα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αλ Ζαουαΐντα, και δύο στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από ισραηλινά πυρά κοντά σε ένα κέντρο διανομής στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον 66.148 άνθρωποι κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τις ζωές του στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023, που ξεκίνησε ο πόλεμος.

