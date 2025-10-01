search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 21:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 20:22

Τουλάχιστον 46 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

01.10.2025 20:22
gaza

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων 36 μέσα στην πόλη της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, οργανισμού διάσωσης που λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς, έκανε λόγο για 36 νεκρούς σε αρκετά πλήγματα που είχαν στόχο τη Γάζα, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κυρίως δυτικά της πόλης.

Επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα και 29 στο νοσοκομείο αλ Μααμαντάνι, διευκρίνισε.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει από τις 16 Σεπτεμβρίου μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές στους αμάχους».

Πάνω από 66.000 νεκροί στη Γάζα

Στο κέντρο του κατεστραμμένου θύλακα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αλ Ζαουαΐντα, και δύο στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από ισραηλινά πυρά κοντά σε ένα κέντρο διανομής στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον 66.148 άνθρωποι κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τις ζωές του στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023, που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Διαβάστε επίσης

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια θα μας βρει στους δρόμους»

Aνάλυση BBC: «Το ασαφές σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα τρέχει με φόρα, αλλά χωρίς πυξίδα» – Πώς μπορεί να το «σαμποτάρει» ο Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jane Goodall
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Γκούντολ, διάσημη ερευνήτρια χιμπατζήδων και υπέρμαχος των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών

sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 3.600 μαθητές στην Αττική χωρίς σχολικό – Μαρτύριο οι μετακινήσεις

konstantinidis metallio – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Ασημένιος» ο Κωνσταντινίδης, «χάλκινος» με ρεκόρ Ευρώπης ο Σκούρτης

kidman erban 88- new
LIFESTYLE

Κιθ Έρμπαν: Άλλαξε στίχους τραγουδιού που είχε γράψει για τη Νικόλ Κίντμαν – Οι φήμες για 25χρονη… «πέτρα του σκανδάλου»

Boracay
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεσάλτο του γαλλικού στρατού σε πλοίο που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα για έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της στη Νέα Υόρκη (Photo)

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 21:32
Jane Goodall
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Γκούντολ, διάσημη ερευνήτρια χιμπατζήδων και υπέρμαχος των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών

sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 3.600 μαθητές στην Αττική χωρίς σχολικό – Μαρτύριο οι μετακινήσεις

konstantinidis metallio – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Ασημένιος» ο Κωνσταντινίδης, «χάλκινος» με ρεκόρ Ευρώπης ο Σκούρτης

1 / 3