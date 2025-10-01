Οκτώβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Εικαστική έκθεση [un_released]

Σε αυτήν τη μοναδική εικαστική έκθεση παρουσιάζονται έργα μαθητών του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Τα έργα αποτελούν καρπό μιας διαδρομής που κατέληξε στη μεταμόρφωση του σχολείου σε ένα ζωντανό καλλιτεχνικό εργαστήριο.

Από Τετάρτη 1/10 έως Δευτέρα 6/10 || 10:00-21:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Κάθε Τετάρτη || 13:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Ιστορίες Συνεταιρισμών: Από το όραμα στην καθημερινή πρακτική

Μία ημέρα δράσεων για τον συνεργατισμό. Η Ένωση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας “Συντονισμός”, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και εκδηλώσεις, παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό με σκοπό τη δικτύωση με νέα εγχειρήματα και την ανάδειξη της αξίας του συνεταιρίζεσθαι.

Σάββατο 4/10 || 12:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Nigerian Festival

Γνωρίζουμε τη νιγηριανή κουλτούρα μέσα από μουσική, χορό και παραδοσιακά εδέσματα στην Αγορά.

Κυριακή 5/10 || 12:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Επόμενη Στάση: Κυψέλη

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο, «περπατάμε» ξανά στην ιστορία της πιο ζωντανής γειτονιάς της πόλης! Σε ένα ξεχωριστό και απολαυστικό ταξίδι σε μία από τις πιο μαγικές γειτονιές της Αθήνας, μάς καλεί ξανά η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μέσα από τον νέο κύκλο κυριακάτικων ραντεβού της θεατρικής διαδρομής «Επόμενη Στάση: Κυψέλη». Ταξιδεύουμε για έκτη σεζόν πίσω στον χρόνο και παρακολουθούμε την Κυψέλη να «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μας, αποκαλύπτοντας τα μυστικά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε της γωνιά! Διάρκεια δράσης: 80′

Κυριακές 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 || 19:00 (απαραίτητη προσέλευση στις 18:45)

Σημείο συνάντησης: Δημοτική Αγορά Κυψέλης / είσοδος Έκθεσης, επί της Φωκίωνος Νέγρη

Εισιτήριο: 10€. 7€ για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας 65+. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

Edu Sustain Lab #3

Το Edu Sustain Lab #3 είναι ένα εργαστήριο βιώσιμης εκπαίδευσης που φέρνει κοντά μαθητές, καθηγητές και πολίτες, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από διαδραστικές δράσεις και συνεργασίες.

Τρίτη 7/10 || 10:00-16:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Creators’ Market: An event by @frau.les

Αν αγαπάς τα χειροποίητα και vintage treasures, δεν πρέπει να το χάσεις! Στήριξε 45 local creators, ξεδίψασε με αθηναϊκή μπίρα και πάρε μια ανάσα από την πίεση της επιστροφής στην πόλη!

Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12/10 || Παρασκευή 13:00-21:00,

Σάββατο & Κυριακή 12:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Βάλε την τακτική εξέταση για HIV και την ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας στο πρόγραμμά σου! Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να σε ενημερώσει για θέματα πρόληψης και σεξουαλικής υγείας και να σου προσφέρει δωρεάν και γρήγορο έλεγχο για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C.

Δευτέρες 13 & 27/10 || 11:00-15:00

Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Athens Doughnut Day 2025

Το ημερήσιο φεστιβάλ του Doughnut Economics Greece σκοπεύει να μετατρέψει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε ένα εμπνευσμένο εκπαιδευτικό κέντρο δραστηριοτήτων, όπου θα ζωντανέψουν τις έννοιες της Οικονομίας του Ντόνατ με διαδραστικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν τον αναγεννητικό και διανεμητικό σχεδιασμό στην πράξη. Κάθε γωνιά της εκδήλωσης θα είναι μια ευκαιρία για κοινή δημιουργία και μάθηση. Το πρόγραμμα θα εμπλέξει ενεργά άτομα όλων των ηλικιών και υποβάθρων, διασφαλίζοντας ότι κάθε συμμετέχων θα φύγει με μια νέα ιδέα, δεξιότητα ή σύνδεση.

Τρίτη 14/10 || 11:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση «Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί, δύο χώρες. Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα»

Με αφορμή την 75η επέτειο από το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων προσφύγων στην επικράτεια της πρώην Τσεχοσλοβακίας, ο Τσέχικος Σύνδεσμος Ελλάδος «Czech Association in Greece» παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο «Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί, δύο χώρες. Οι Έλληνες στην τσεχική επικράτεια από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα». Η έκθεση εξοικειώνει το ευρύ κοινό με την άφιξη των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία, τη σταδιακή ένταξή τους αλλά και τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου πολιτισμού.

Από Πέμπτη 16 έως Δευτέρα 20/10 || 09:00-21:00

Φ

Είσοδος ελεύθερη

Πολυθεματικό Αντάμωμα Torvas 2025

Ένα φεστιβάλ για την έμφυλη λαογραφία στις τέχνες. Ποια είναι η σημασία του θηλυκού στοιχείου στη λαϊκή παράδοση, και πώς αυτό ζυμώνεται, εξελίσσεται και αναπαράγεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία; Ποια είναι η θέση της θηλυκότητας στις αφηγήσεις της παράδοσης, των μύθων και των εθίμων; Πώς οι γυναικείες μορφές κράτησαν ζωντανή τη συλλογική μνήμη, και γιατί, παρ’ όλα αυτά, οι ιστορίες τους παραμένουν στο περιθώριο των λαογραφικών και εθνογραφικών καταγραφών; Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, δημιουργούμε μια κοιτίδα «σύγχρονης» παράδοσης στο κέντρο της Αθήνας. Γιορτάζουμε, αμφισβητούμε και οικειοποιούμαστε. Δύο μέρες γεμάτες εργαστήρια, χορό, μουσική, ομιλίες και πολλές άλλες δράσεις.

Σάββατο 18 & Κυριακή 19/10 || 15:00-22:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Asian Festival

Η Αθήνα φοράει τα ασιατικά της χρώματα και αρώματα: Το πρώτο Athens Asian Food Festival έρχεται στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2025 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να γιορτάσει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την πολυμορφία της Ασίας. Σε έναν από τους πιο ζωντανούς και ιστορικούς χώρους της πόλης, το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει εστιατόρια, chefs, food artisans, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει γεύση, μουσική, τέχνη και πολιτισμό.

Σάββατο 25 & Κυριακή 26/10 || 12:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Athens Halloween Festival

Το πιο spooky και fan φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται! Για 4 ημέρες η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό, τρομακτικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κόσμο και θα σε παρασύρει σε Halloween σκηνικά, γεμάτα εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escape room και μοναδικές εμπειρίες!

Πέμπτη 30/10 έως Κυριακή 2/11 || Πέμπτη & Κυριακή 10:00-22:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-23:00

Αίθριο, Φ

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Spoken word, σύγχρονη ποίηση και δημιουργία fanzine με την ντεκαντάνς

Η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. ντεκαντάνς σε συνεργασία με τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρουσιάζει το πρώτο εργαστήριο spoken word και fanzine making. Σε αυτό το εργαστήριο, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα εξερευνήσουν την ιστορία και τη δύναμη της σύγχρονης ποίησης και του spoken word στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς: από το slam poetry και τη rap, στη σύνδεσή τους με τη λογοτεχνία, την κοινωνία και τα social media.

Κάθε Τετάρτη από 1 η έως 22/10 || 18:30-21:00

έως 22/10 || 18:30-21:00 Μικρό Φ

Κόστος: 60€/κύκλος

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Αν σου αρέσουν τα φυτά, ή απλά ψάχνεις έναν ήρεμο τρόπο να συνδεθείς με τη φύση και να γεμίσεις το σπίτι σου πράσινο, αυτό είναι για σένα! Οι hōkō παρουσιάζουν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθεις πόσο εύκολο και μαγικό μπορεί να γίνει να πολλαπλασιάσεις φυτά, καθώς και να τα παρακολουθήσεις να μεγαλώνουν ή να τα μοιραστείς με τους αγαπημένους σου! Θα μιλήσουμε για την πιο απλή και απολαυστική τεχνική πολλαπλασιασμού μέσω του νερού — ιδανική για αρχάριους και λάτρεις της φύσης!

Τετάρτη 1/10 και κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα μέχρι και τον Δεκέμβριο || 18:30-19:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

Μαρμελάδα Κυψέλη: Σκιτσάροντας στην Αγορά με τον Pan Pan

Η Μαρμελάδα Κυψέλη, το comics workshop του Pan Pan, επιστρέφει για 7η φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τα βασικά της αφηγηματικής τέχνης των κόμικς, αποδομημένα και επανασυγκολλημένα, σε ένα εργαστήριο για ανθρώπους που έχουν περιέργεια για το πώς θα βγάλουν σε ένα χαρτί όσα έχουν μέσα τους. Όλα τα υλικά παρέχονται και η πρότερη εμπειρία δεν έχει καμία σημασία: είμαστε εδώ για να μάθουμε κάτι νέο για εμάς.

Κάθε Πέμπτη από 2/10 έως 4/12 || 19:00-21:00

Creative Lab

Κόστος: 110€ για όλο τον κύκλο των 9 μαθημάτων, 65€ μηνιαίο εισιτήριο

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Το εργαστήριο αυτό επιχειρεί να αναδείξει την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Μέσα από μια διεπιστημονική, συμμετοχική και ανοιχτή εξερεύνηση του χώρου, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά με την παρατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μελέτη αρχείων και τη συλλογή προφορικών μαρτυριών, «διαβάζοντας» τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχι απλώς ως ένα υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής μνήμης, δημόσιας ιστορίας και πολιτιστικής αναφοράς. Σε κάθε συνάντηση θα συμμετέχει και ένας/μία προσκεκλημένος/-η με ουσιαστική σύνδεση με την ιστορία της Αγοράς, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των προσώπων που τη διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να συνεισφέρουν στη σημερινή της ταυτότητα.

Τρίτη 7/10 || 18:30-20:30

Creative Lab

Ελεύθερη συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ:

Κέντημα σε Κύκλο

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν κύκλο κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 15 ετών εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο. Το σεμινάριο είναι ιδανικό για αρχάριους αλλά και για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κέντημα. Κάθε εβδομάδα, μαζευόμαστε για να μάθουμε, να δημιουργήσουμε με τα χέρια μας και να χτίσουμε μια κοινότητα στην καρδιά της Κυψέλης.

Τρίτη 7/10 και κάθε Τρίτη έως 9/12 || 18:30-20:30

Μικρό φ

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com . Κόστος: 125€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων (30/9 έως 9/12), Α’ κύκλος μαθημάτων 70€ (30/9, 7/10, 14/10, 21/10), Β’ κύκλος μαθημάτων 70€ (4/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12)

Woodworking Workshop

Ξεκινάμε από τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά αναλαμβάνουμε δράση αμέσως, ώστε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία χειρός. Μέχρι το τέλος των μαθημάτων, κάθε συμμετέχων θα φέρει στο σπίτι το δικό του χειροποίητο σκαμπό.

Τετάρτη 8/10 και κάθε Τετάρτη έως και 5/11 || 18:30-20:30

HOKOCRAFTS

Περιορισμένες θέσεις. Πληροφορίες, κρατήσεις και εισιτήρια στο https://www.hokocrafts.com/workshop

Capoeira Workshop

Capoeira! Χορός, πολεμική τέχνη και τρόπος ζωής! Ένας αφρο-βραζιλιάνικος πολεμικός χορός, συνδυασμός πολεμικής τέχνης, μουσικής και ακροβατικών. Στον κόσμο της capoeira ανακαλύπτεις νέες κινήσεις, να ελέγχεις το σώμα σου, βελτιώνεις την ευλυγισία, το συγχρονισμό και την αντίληψη του χώρου γύρω σου.

Τετάρτη 8/10 || 18:00-19:15

Αίθριο

Ελεύθερη συμμετοχή

Our Inner Canvas

Ένας κύκλος βιωματικών εργαστηρίων για να εξερευνήσουμε, μέσα από την τέχνη, τι σημαίνει σπίτι, ασφάλεια και χώρος – μέσα και έξω μας.

Τετάρτη 8/10 και κάθε Τετάρτη έως 10/12 || 18:30-20:30

Creative Lab

Κόστος: 15€/συνάντηση ή 250€ ο κύκλος 10 συναντήσεων. Προπώληση εδώ

Vlavi Book Club

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε για το βιβλίο του Victor Klemperer «Η γλώσσα του τρίτου Ράιχ – Το σημειωματάριο ενός φιλολόγου» (μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου) και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου θα μιλήσουμε για το βιβλίου του Σταντάλ «Το κόκκινο και το μαύρο» (μτφρ. Σωτήρης Παρασχάς).

Το book club του περιοδικού Βλάβη είναι ένας τόπος μέσα στον οποίο προσπαθούμε να συναντηθούμε και να αναμετρηθούμε με δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα που έχουν σημαδέψει την ιστορία της εκδοτικής παραγωγής. Η μόνη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις συζητήσεις είναι η ανάγνωση των βιβλίων που προτείνονται από την συντακτική ομάδα του περιοδικού και η κριτική επεξεργασία τους.

Πέμπτη 9/10 και Σάββατο 11/10 || 18:30–20:30

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

Εισαγωγή στον σχεδιασμό επίπλου

Έχεις πολλές ιδέες, αλλά μπερδεύεσαι όταν έρχεται η ώρα να τις αποτυπώσεις στο χαρτί; Μην ανησυχείς, όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, αλλά αυτό το workshop θα αλλάξει τα δεδομένα! Ο σχεδιασμός είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή επίπλων: σε βοηθά να κατανοήσεις τις διαστάσεις, τις αναλογίες και πώς θα ενώσεις τα κομμάτια μεταξύ τους. Μαζί με τον Στέλιο (@de.skarmou) –μηχανικό, product designer και παθιασμένο εικονογράφο/κομίστα– αυτό το εργαστήριο θα σε καθοδηγήσει βήμα-βήμα από τις πρώτες ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου στις βασικές αρχές της γεωμετρίας και της προοπτικής, μέχρι να μπορείς να αποτυπώνεις τις δικές σου ιδέες για έπιπλα στο χαρτί. Δεν απαιτούνται γνώσεις σχεδίου – οι αρχάριοι είναι φυσικά καλοδεχούμενοι!

Παρασκευή 10/10 και κάθε Παρασκευή έως 28/11 || 19:00-20:30

HOKOCRAFTS

Περιορισμένες θέσεις. Πληροφορίες, κρατήσεις και εισιτήρια στο https://www.hokocrafts.com/workshop

DOMa kids

Τίτλος πρώτου εργαστηρίου: ΣΤΕΓΗ | Τι είναι η στέγη; Ένα κάλυμμα προστασίας, ένα σύμβολο του ανήκειν, μια μορφή που αλλάζει ανάλογα με τον τόπο, τον χρόνο, τους ανθρώπους; Ένα χαρτόκουτο μεταμορφώνεται σε φρούριο, ένα πανί γίνεται καταφύγιο, μια σκηνή αφηγείται ιστορίες. Εκκινώντας από την έννοια της στέγης ως αρχιτεκτονικού στοιχείου αλλά και παιδικής εμπειρίας του χώρου, ενώνουμε και αποσυνδέουμε κομμάτια από καθημερινά υλικά, τα συναρμολογούμε ξανά για να δημιουργήσουμε εφήμερα στέγαστρα σε διάφορες μορφές, σε ένα παιχνίδι «κάτω από τη στέγη» σε μεγάλη και μικρή κλίμακα.

Σάββατο 11/10 || 11:00-13:00 & 14:00-16:00

Creative Lab

Κόστος 20€ ανά εργαστήριο, κρατήσεις στο https://www.tickettailor.com/events/domaeducation/1853354

Βιωματικό εργαστήρι ανασκαφής

Πώς γίνεται μια ανασκαφή; Τι εργαλεία χρειάζονται; Πώς γίνεται ένα μικρό πήλινο θραύσμα να μας δώσει μια χρήσιμη πληροφορία για το παρελθόν; Οι μαθητές συμμετέχουν σ’ ένα βιωματικό εργαστήρι που προσομοιάζει σε μία αληθινή ανασκαφή! Με τα κατάλληλα εργαλεία ανακαλύπτουν αρχαία αντίγραφα στο χώμα, συμπληρώνουν το ημερολόγιο της ανασκαφής και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα ευρήματα τους σε όλη την τάξη. Για παιδιά 5-8 ετών.

Κυριακή 12/10 || 11:00-13:00

Μικρό Φ

Κόστος 12€, κρατήσεις στο @muse.storiesedu

Polymeric Clay dates – Δημιουργικά Εργαστήρια με Πηλό – Pink Forest

Δημιουργικό εργαστήριο πολυμερικού πηλού, για όσους ξεκινούν τώρα και όσους αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια τους.

Δευτέρα 13/10 || 18:00-20:30

Creative Lab

Κόστος 25€, κρατήσεις στο https://pinkforest.gr/workshops/

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Μέσα από διασκεδαστικές και σύνθετες ασκήσεις συνόλου, θα γνωριστούμε και θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, που θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας και να ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους/τις συμπαίκτες/συμπαίκτριες και να δημιουργήσουμε μαζί. Το εργαστήριο προτείνει την εξοικείωση με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές της υποκριτικής και της ανάλυσης χαρακτήρων και προσφέρει μια ποικιλία γνώσεων και εργαλείων για όποιον αγαπά το Θέατρο. Πώς θέτουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις σε ένα θεατρικό έργο; Τι είναι ρυθμός, σύγκρουση, εμπόδιο, συμβάν επί σκηνής; Θα τα ανακαλύψουμε αφηγούμενοι/ες ιστορίες.

Από Δευτέρα 13/10 έως Ιούνιο || 19:00-21:30

Φ

Κόστος: 300€ (σε 3 δόσεις των 100€) ή 260€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Μεγάλοι Ηθοποιοί | Θεατρική ομάδα 65+

Είναι η λεγόμενη «τρίτη ηλικία» παροπλισμένη; Απαντάμε δυναμικά πως όχι και συναντιόμαστε για να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας, να επικοινωνήσουμε, να μοιραστούμε ιστορίες και να ακονίσουμε τις δεξιότητές μας. Και, φυσικά, να παίξουμε στη σκηνή!

Από Τρίτη 14/10 έως τέλη Μαΐου || 10:00-12:00

Φ

Κόστος: 300€ (σε 3 δόσεις των 100€) ή 260€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Terremoto! | Θεατρική ομάδα εφήβων

«Terremoto» σημαίνει σεισμός. Ελάτε να κάνουμε θόρυβο και να αρθρώσουμε δυναμικά τη φωνή μας! Μπορούμε μέσα από το θέατρο να εκφράσουμε φόβους, επιθυμίες και όνειρα; Μπορούμε να χτίσουμε πρωτότυπες ιστορίες που μας αφορούν; Μπορούν οι ιστορίες αυτές να αλλάξουν τον κόσμο; Ελάτε να ενεργοποιήσουμε σώμα, φωνή και φαντασία, να εμπνευστούμε από διάφορα κείμενα, θεατρικά ή μη, να παίξουμε ρόλους, να πειραματιστούμε με ιδέες, εικόνες, μουσικές, να αυτοσχεδιάσουμε, να εκφραστούμε, να ακούσουμε και να ακουστούμε. Στις συναντήσεις μας, μέσα από διαφορετικές τεχνικές θεάτρου και δημιουργικής γραφής, θα διερευνήσουμε πολύπλοκα ερωτήματα, θα εξερευνήσουμε τους φανταστικούς κόσμους των συγγραφέων, θα δημιουργήσουμε δικούς μας κόσμους, θα ανακαλύψουμε πλευρές της προσωπικότητάς μας, θα συνεργαστούμε και θα δημιουργήσουμε μαζί τη δική μας παράσταση. Για έφηβους Α’ – Γ’ Γυμνασίου.

Παρασκευή 17/10 και κάθε Παρασκευή έως Ιούνιο || 17:00-19:00

Creative Lab

Κόστος: 250€ (50€ με την εγγραφή και 2 δόσεις των 100€) ή 220€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Terremoto! | Θεατρική ομάδα νέων

«Terremoto» σημαίνει σεισμός. Ελάτε να κάνουμε θόρυβο και να αρθρώσουμε δυναμικά τη φωνή μας! Μπορούμε μέσα από το θέατρο να εκφράσουμε φόβους, επιθυμίες και όνειρα; Μπορούμε να χτίσουμε πρωτότυπες ιστορίες που μας αφορούν; Μπορούν οι ιστορίες αυτές να αλλάξουν τον κόσμο; Ελάτε να ενεργοποιήσουμε σώμα, φωνή και φαντασία, να εμπνευστούμε από διάφορα κείμενα, θεατρικά ή μη, να παίξουμε ρόλους, να πειραματιστούμε με ιδέες, εικόνες, μουσικές, να αυτοσχεδιάσουμε, να εκφραστούμε, να ακούσουμε και να ακουστούμε. Στις συναντήσεις μας, μέσα από διαφορετικές τεχνικές θεάτρου και δημιουργικής γραφής, θα διερευνήσουμε πολύπλοκα ερωτήματα, θα εξερευνήσουμε τους φανταστικούς κόσμους των συγγραφέων, θα δημιουργήσουμε δικούς μας κόσμους, θα ανακαλύψουμε πλευρές της προσωπικότητάς μας, θα συνεργαστούμε και θα δημιουργήσουμε μαζί τη δική μας παράσταση. Για νέους 16-21 ετών.

Παρασκευή 17/10 και κάθε Παρασκευή έως Ιούνιο || 19:30-21:30

Creative Lab

Κόστος: 250€ (50€ με την εγγραφή και 2 δόσεις των 100€) ή 220€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Μικροί καλλιτέχνες | Θεατρικά εργαστήρια για παιδιά Α’ – Γ’ Δημοτικού

Οι τέχνες, τα παραμύθια, οι μύθοι, οι μεγάλες ανακαλύψεις, παράξενες εφευρέσεις, άνθρωποι, πλάσματα και κάθε λογής ιστορίες παίζουν θέατρο! Ας ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τους! Με όχημα γνωστές ή λιγότερο γνωστές ιστορίες, τα παιδιά θα εξοικειωθούν στις συναντήσεις μας με βασικά εργαλεία του θεάτρου μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις (αισθητηριακές ασκήσεις, παιχνίδια αντανακλαστικών, παρατηρητικότητας και εγρήγορσης, ασκήσεις γραφής και αυτοσχεδιασμού, τεχνικές επινόησης), με στόχο να γνωρίσουν τη θεατρική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της συνεργασίας, της φαντασίας, και της δημιουργικότητας. Και, φυσικά, θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας! Τμήμα Α΄ – Γ΄ Δημοτικού.

Σάββατο 18/10 και κάθε Σάββατο έως τέλη Μαΐου || 10:00-11:30

Έκθεση

Κόστος: 250€ (50€ με την εγγραφή και 2 δόσεις των 100€) ή 220€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Μικροί καλλιτέχνες | Θεατρικά εργαστήρια για παιδιά Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού

Οι τέχνες, τα παραμύθια, οι μύθοι, οι μεγάλες ανακαλύψεις, παράξενες εφευρέσεις, άνθρωποι, πλάσματα και κάθε λογής ιστορίες παίζουν θέατρο! Ας ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τους! Με όχημα γνωστές ή λιγότερο γνωστές ιστορίες, τα παιδιά θα εξοικειωθούν στις συναντήσεις μας με βασικά εργαλεία του θεάτρου μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις (αισθητηριακές ασκήσεις, παιχνίδια αντανακλαστικών, παρατηρητικότητας και εγρήγορσης, ασκήσεις γραφής και αυτοσχεδιασμού, τεχνικές επινόησης), με στόχο να γνωρίσουν τη θεατρική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της συνεργασίας, της φαντασίας, και της δημιουργικότητας. Και, φυσικά, θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας! Τμήμα Δ΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού.

Σάββατο 18/10 και κάθε Σάββατο έως τέλη Μαΐου || 10:00-11:30

Creative Lab

Κόστος: 250€ (50€ με την εγγραφή και 2 δόσεις των 100€) ή 220€ (για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή)

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ. Προπώληση εισιτηρίων εδώ ή στο φυσικό ταμείο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)

Το παραμύθι των σχημάτων

Ήταν ένα τρίγωνο που τόσο ήθελε να γίνει τετράγωνο. Κι ήταν ένα τετράγωνο που τόσο ήθελε να γίνει κύκλος. Κι ήταν κι ένας κύκλος που καθόλου δεν ήξερε τι θα ήθελε να γίνει. «Μα εγώ κύκλος θέλω να είμαι», έλεγε ξανά και ξανά. Εμπνευσμένες/οι από τη ζωγραφική του Πάουλ Κλέε, τα παιδιά θα δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι για την μοναδικότητα των επιλογών μας! Για παιδιά 3-5ετών.

Κυριακή 26/10 || 11:00-12:00

Έκθεση

Κόστος: 10€. Προπώληση εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/children/workshop/to-paramythi-ton-sximaton

Pop up

Dwro_Idea x Melanthie‘s handmade

Χειροποίητα κεριά σόγιας και soy wax melts, καθώς και χειροποίητα κοσμήματα.

Δευτέρα 6 έως Κυριακή 12/10 || 10:00-21:00

Yphes, Golfo handmade και kokonaki.gr

Χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ, υφασμάτινες τσάντες, πορτοφόλια και νεσεσέρ, μπρελόκ, ευχετήριες κάρτες, κονκάρδες και μικρά δωράκια.

Δευτέρα 6 έως Κυριακή 12/10 || 10:00-21:00

Handmade Crafts

Χειροποίητες τσάντες, νεσεσέρ, scrunchies, κοσμήματα και πολλά άλλα.

Δευτέρα 13 έως Κυριακή 19/10 || 10:00-21:00

Pink Geek

Χειροποίητα κοσμήματα και εναλλακτικά ρούχα και δώρα.

Δευτέρα 13 έως Κυριακή 19/10 || 11:00-19:00

Ren Jewels and Crafts & Draping Around

Χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Δευτέρα 20 έως Κυριακή 26/10 || 11:00-20:00

Local Mentality

Τα best sellers ρούχα της ομάδας @local_mentality αλλά και ολόκληρη η καινούργια συλλογή.

Δευτέρα 20 έως Κυριακή 26/10 || 11:00-21:00

Vindzor collection

Χειροποίητα είδη δώρου, μοναδικά αξεσουάρ για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα κοσμήματα και φανταστικά κεριά σας περιμένουν.

Δευτέρα 20 έως Κυριακή 26/10 || 10:00-21:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Η «Επανεκκίνησις» είναι μία κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη. Δώρισε το παλιό σου laptop, Η/Υ για καλό σκοπό!

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά. Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

FINIKALALA

Η Finikalala είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα—είναι ένα ταξίδι πολιτισμών, χειροτεχνίας και ενδυνάμωσης. Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που φέρουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της αφρικανικής τέχνης. Κάθε κομμάτι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με γυναίκες τεχνίτριες και πωλήτριες υφασμάτων στην Κένυα, στηρίζοντας την τοπική χειροτεχνία και το δίκαιο εμπόριο. Στον χώρο μας, η ελληνική και η αφρικανική κουλτούρα συναντώνται, δημιουργώντας μια κοινότητα που γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη.

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

HOKOCRAFTS

Το Hokocrafts είναι ένα συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής. Προωθεί ένα κοινοτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους τεχνίτες όσο και σε αρχάριους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό όπως πριόνια, τρυπάνια και τριβεία, καθώς και χώρο εργασίας για διάφορα έργα. Ο κοινόχρηστος χώρος ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις βιώσιμες πρακτικές, καθώς τα μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερα έργα.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: [email protected]

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στο website dak.com.gr και στα social media Facebook / Instagram

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Σάββατο 09:00-20:00 και Κυριακή 11:00-18:00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.