ΕΛΛΑΔΑ

01.10.2025 17:40

Θρήνος στην Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος μετά από χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

METH_ENTATIKI

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα για τον θάνατο 28χρονης εγκύου.

Η 28χρονη, που διένυε τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, πήγε στο Νοσοκομείο Άρτας γιατί αντιμετώπιζε πόνους. Της χορηγήθηκε αντιβίωση και λίγα λεπτά αργότερα εκδήλωσε αλλεργικό σοκ.

Εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το νοσηλευτικό προσωπικό να δίνει μάχη επί ένα εικοσιτετράωρο να την κρατήσει στη ζωή, σύμφωνα με το epiruspost.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Για τον θάνατο της διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές, που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.

1 / 3