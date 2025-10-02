Τελικά συμφέρει το leasing αν είμαι ιδιώτης ή χάνω χρήματα; – Όλη η αλήθεια

Πολλοί οδηγοί που θέλουν να αποκτήσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο βρίσκονται μπροστά στο ερώτημα: να το αγοράσω ή να το πάρω με leasing; Η απάντηση δεν είναι απλή, γιατί εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς το αυτοκίνητο – ως εργαλείο που πρέπει να ανανεώνεται συχνά ή ως περιουσιακό στοιχείο που το κρατάς και το πουλάς όταν θες.

Στην αγορά, πληρώνεις την αξία του αυτοκινήτου (είτε με μετρητά, είτε με χρηματοδότηση) και το αυτοκίνητο γίνεται δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να το κρατήσεις όσο θέλεις, να το πουλήσεις και να πάρεις πίσω μέρος του κεφαλαίου. Από την άλλη, το leasing λειτουργεί περισσότερο σαν μακροχρόνια ενοικίαση: πληρώνεις ένα μίσθωμα για 3–4 χρόνια, οδηγείς ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έχεις μέσα στην τιμή τα έξοδα συντήρησης και ασφάλειας, και στο τέλος το επιστρέφεις ή το εξαγοράζεις.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει κόστος χρήσης, απλώς παρουσιάζεται διαφορετικά. Στην αγορά, το μεγάλο «χαμένο» είναι η απόσβεση – η πτώση της αξίας του αυτοκινήτου με τα χρόνια. Στο leasing, πληρώνεις ουσιαστικά για αυτήν την απόσβεση μέσω των μισθωμάτων, χωρίς όμως να ανησυχείς για μεταπώληση ή άλλα έξοδα. Επίσης, τα επιτόκια χρηματοδότησης για αγορά παίζουν σημαντικό ρόλο, αφού επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα δώσεις στην τράπεζα.

