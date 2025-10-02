search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:43
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2025 13:12

Τελικά συμφέρει το leasing αν είμαι ιδιώτης ή χάνω χρήματα; – Όλη η αλήθεια

02.10.2025 13:12
leasing_car_new
shutterstock

Πολλοί οδηγοί που θέλουν να αποκτήσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο βρίσκονται μπροστά στο ερώτημα: να το αγοράσω ή να το πάρω με leasing; Η απάντηση δεν είναι απλή, γιατί εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς το αυτοκίνητο – ως εργαλείο που πρέπει να ανανεώνεται συχνά ή ως περιουσιακό στοιχείο που το κρατάς και το πουλάς όταν θες.

Στην αγορά, πληρώνεις την αξία του αυτοκινήτου (είτε με μετρητά, είτε με χρηματοδότηση) και το αυτοκίνητο γίνεται δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να το κρατήσεις όσο θέλεις, να το πουλήσεις και να πάρεις πίσω μέρος του κεφαλαίου. Από την άλλη, το leasing λειτουργεί περισσότερο σαν μακροχρόνια ενοικίαση: πληρώνεις ένα μίσθωμα για 3–4 χρόνια, οδηγείς ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έχεις μέσα στην τιμή τα έξοδα συντήρησης και ασφάλειας, και στο τέλος το επιστρέφεις ή το εξαγοράζεις.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει κόστος χρήσης, απλώς παρουσιάζεται διαφορετικά. Στην αγορά, το μεγάλο «χαμένο» είναι η απόσβεση – η πτώση της αξίας του αυτοκινήτου με τα χρόνια. Στο leasing, πληρώνεις ουσιαστικά για αυτήν την απόσβεση μέσω των μισθωμάτων, χωρίς όμως να ανησυχείς για μεταπώληση ή άλλα έξοδα. Επίσης, τα επιτόκια χρηματοδότησης για αγορά παίζουν σημαντικό ρόλο, αφού επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα δώσεις στην τράπεζα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

Διαβάστε επίσης:

Πώς το νέο Audi Q3 αλλάζει τα δεδομένα στη νυχτερινή οδήγηση

Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

Νέος ΚΟΚ: 2.580 οδηγοί έχασαν το δίπλωμα σε μία εβδομάδα – Αυστηρα πρόστιμα για μη χρήση κράνους 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:42
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

1 / 3