ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 12:31
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

01.10.2025 11:59

Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

01.10.2025 11:59
Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις συχνότερες παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους.

Τα smartphones έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας προφέροντας πρακτικές εφαρμογές για την οδήγηση, με κυριότερη την πλοήγηση. Επιτρέπεται λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος με το κινητό του όσο είναι σταματημένος σε φανάρι ή στην κίνηση, ακόμα και για να αλλάξει προορισμό ή διαδρομή στους χάρτες;

Η νομοθεσία είναι σαφής και πλέον ακόμη πιο αυστηρή, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο.

