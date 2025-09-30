Η μοβ Ferrari που διχάζει: Ονειρεμένη ή κακόγουστη;

Είναι μοβ, κάνει πολύ θόρυβο και ξεχειλίζει από υπερβολή απ’ όπου κι αν την κοιτάξεις: Είναι η πιο κιτς Ferrari που έχουμε δει;

Αυτό το αφήνουμε πάνω σας, αφού ένα αυτοκίνητο που για κάποιον είναι κιτς, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι… όνειρο. Ο λόγος φυσικά για τη νέα Ferrari 12Cilindri “Equestre” από τη Mansory, έναν βελτιωτικό οίκο που συνηθίζει να πάει «χέρι-χέρι» με την υπερβολή.

Για λίγους απ’ τους… λίγους

Η νέα Mansory Ferrari που σπάει το… κιτς-όμετρο απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά μικρό κοινό, συγκεκριμένα σε λίγους τυχερούς που δεν αρκούνται στο τελευταίο… «απλό» άγριο δωδεκακύλινδρο άλογο της ιταλικής φίρμας, θέλοντας να το κάνουν ακόμα πιο μοναδικό. Το πακέτο της Mansory προορίζεται και για τις δύο εκδόσεις, coupe και spider, της 12Cilindri, προσθέτοντας φανταχτερό χρώμα, νέους τροχούς, έξτρα δύναμη, αλλά και άφθονο carbon.

Και ναι, η Mansory είναι ο πρώτος βελτιωτικός οίκος που… τολμάει να «πειράξει» τη Ferrari 12Cilindri, προς έκπληξη κανενός!

