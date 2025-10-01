Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει

Ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε περίπτωση τραυματισμού ή ξαφνικής αδιαθεσίας, είτε πρόκειται για εσένα είτε για τους συνεπιβάτες σε ένα αυτοκίνητο.

Το βασικό περιεχόμενο βάσει νόμου

Σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, «πλήρες» φαρμακείο αυτοκινήτου θεωρείται αυτό που περιέχει τα εξής:

Βαμβάκι υδρόφιλο (100 gr και άνω) για καθαρισμό πληγών

Ατομικούς επιδέσμους (4 τεμάχια) και αιμοστατικούς επιδέσμους (2 τεμάχια)

Αποστειρωμένες γάζες (4 κουτιά) για πληγές, εγκαύματα ή κοψίματα

Λευκοπλάστης (tape καρούλι) για τη στερέωση επιδέσμων

Φιαλίδιο οινοπνεύματος (200 gr και άνω) κατάλληλου για απολύμανση

Φιαλίδιο Ιώδιο / Betadine (50 gr και άνω) ως τοπικό αντισηπτικό

Επιπλέον υλικά για πλήρη κάλυψη

Πέρα όμως από τα τυπικά, ένα φαρμακείο μπορεί και πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένο. Η ύπαρξη γαντιών μιας χρήσης είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Ένα μικρό ψαλίδι και ένα τσιμπιδάκι βοηθούν επίσης στην παροχή πρώτων βοηθειών ενώ απλά φάρμακα, όπως παυσίπονα, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη, μπορούν να ανακουφίσουν από πονοκεφάλους ή ξαφνικό πυρετό. Για όσους ταλαιπωρούνται στις μεγάλες διαδρομές, χρήσιμη είναι η δραμαμίνη, ενώ τα αντιισταμινικά και οι σχετικές αλοιφές βοηθούν σε αλλεργίες ή τσιμπήματα.

Μεγάλη προσοχή: Ανεξάρτητα από το φαρμακείο, σε περίπτωση μεταφοράς φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί ως αγωγή στον οδηγό ή σε κάποιον επιβάτη, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης τους και αυτό αφορά τη φύλαξή τους, όπου ο γενικός κανόνας είναι «δροσερό και ξηρός μέρος χωρίς υψηλές θερμοκρασίες» καθώς και τη χρήση τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαγορεύεται η οδήγηση ή το ταξίδι με αυτοκίνητο λόγω συμπτωμάτων και πιθανόν αντενδείξεων που προκαλούν.

Τακτικός έλεγχος

Η κατοχή φαρμακείου δεν έχει νόημα αν τα υλικά είναι ληγμένα και έχουν χάσει τις ιδιότητες τους. Ο τακτικός έλεγχος εξασφαλίζει ότι τη στιγμή της ανάγκης θα βρεις αυτό που χρειάζεσαι και σε καλή κατάσταση. Είναι μια απλή συνήθεια που μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Τι κρατάμε;

Το φαρμακείο αυτοκινήτου είναι νομικά υποχρεωτικό και περιέχει βασικά είδη πρώτων βοηθειών

Η εμπλουτισμένη εκδοχή του προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη σε κάθε πιθανό περιστατικό

Μπορεί να φανεί χρήσιμο από έναν μικροτραυματισμό μέχρι μια ξαφνική αδιαθεσία

Ο τακτικός έλεγχος του περιεχομένου είναι κρίσιμος για την αξιοπιστία του

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: 2.580 οδηγοί έχασαν το δίπλωμα σε μία εβδομάδα – Αυστηρα πρόστιμα για μη χρήση κράνους

Τα 5 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού