Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει φυλακή» (Video)

Για τη νέα τηλεοπτική πρεμιέρα του με το «Roadshow», αλλά και για την επιστροφή του «The2Night Show» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι στην τηλεόραση θέλει να βλέπει κυρίως προγράμματα που τον ψυχαγωγούν και τον χαλαρώνουν.

«Είναι μόνο 12 επεισόδια, μου αρέσει πάρα πολύ, σε ένα πολύ δύσκολο τηλεοπτικό περιβάλλον φέτος, έχουν γεμίσει όλες οι μέρες με προγράμματα. Για μένα αυτή η εκπομπή είναι μία ωραία πρόταση για να κάτσει όλη η οικογένεια να το δει. Εύχομαι να ξημερώσει μία μέρα που οι κωμωδίες και το γέλιο θα είναι 80% και 20% θα είναι το άλλο. Δεν μπορώ να δω και το πρωί στεναχώρια και στις ειδήσεις στεναχώρια και στα σήριαλ στεναχώρια. Άμα δεν ψάξω να βρω και λίγο γέλιο τότε κάτι συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ και με μένα» τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τις φθορές που προκάλεσε σε οχήματα στη Φιλοθέη, ο παρουσιαστής δεν θέλησε να τοποθετηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στη δική του περίπτωση.

Μιλώντας γενικά, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι κατά την άποψή του, όποιος οδηγεί και πίνει, θα πρέπει να μπαίνει φυλακή και μάλιστα, για φόνο εκ προμελέτης.

«Τον κ. Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γενικά όμως μιλάω, και ήμουν ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Δεν πα’ να είναι ο γιος μου, ούτε μάνα μου. Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ. Όποιος πίνει και οδηγεί και προκαλεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προμελέτης» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

