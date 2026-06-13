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ΚΟΣΜΟΣ

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13.06.2026 13:58

Το Ιράν κέρδισε τον πόλεμο και ο Τραμπ τα βάζει με τον Νετανιάχου – Ανάλυση σοκ από τον αμερικανό διεθνολόγο Μιρσχάιμερ

13.06.2026 13:58
trump netaniau karson

Η τρομακτική κόντρα και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο ηγέτες, οι οποίοι ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν, γίνεται πλέον case study και πεδίο αναλύσεων, προσεγγίσεων και ερμηνειών παγκοσμίως και ιδίως στις ΗΠΑ.

Κοινή παραδοχή και διαπίστωση είναι πως ο Τραμπ είναι σε αδιέξοδο και αναζητά συμφωνία, ρίχνοντας τις ευθύνες αυτής της κατάστασης στον ισραηλινό πρωθυπουργό, τον οποίο επίσης κατηγορεί ότι σαμποτάρει την προσπάθεια να βρεθεί λύση.

Υπάρχουν δε, εντελώς ευθείες και ξεκάθαρες παραδοχές, που μιλούν για ήττα των ΗΠΑ (και του Ισραήλ ουσιαστικά) στον πόλεμο με το Ιράν. Και υπό αυτή την οπτική αναλύουν τα δεδομένα.

Ο John Mearsheimer, ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων στον κόσμο, βασικός εκπρόσωπος του λεγόμενου «επιθετικού ρεαλισμού» (offensive realism), που δίνει έμφαση στην ισορροπία ισχύος και όχι στις διεθνείς διακηρύξεις ή το διεθνές δίκαιο ως κύριο παράγοντα συμπεριφοράς των κρατών, είναι καταπέλτης και για τον Τραμπ και για τον Νετανιάχου.

@tuckercarlsonnetwork

Tucker and John Mearsheimer on the weakening relationship between Donald Trump and Benjamin Netanyahu.

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Μιλώντας στον Τζον Κάρσον, άλλο διαπρύσιο υποστηρικτή του Τραμπ και ισχυρό μέλος του MAGA, εξηγεί πώς έχει η κατάσταση. Και δεν λέει τίποτα ευχάριστο για την Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και όσους είχαν την άφρονα διάθεση να υποστηρίξουν το άξονα αυτό στην απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν.

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