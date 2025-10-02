«Ξεψύχησε στα χέρια μου, δεν το γνώριζες το παιδί, από τις παντόφλες τη γνώρισα» είπε η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που την παρέσυρε stalker

Η ίδια της η γιαγιά αναγνώρισε ότι η 17χρονη Μαρία Νιώτη ήταν το ένα από τα θύματα της φονικής παράσυρσης στο New Jersey των ΗΠΑ από έναν άνθρωπο που την καταδίωκε για καιρό και που τελικά την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα αμζί με μια φίλη της.

Η οικογένεια της Ελληνοαμερικανίδας είναι βυθισμένη στο πένθος, όπως είπε η γιαγιά της νεαρής, που αναγνώρισε την εγγονή της στο δρόμο και την είδε να πεθαίνει.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιου μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Έλεγα “Μαρία μου θα έρθουν να σε βοηθήσουνε”, αλλά εκείνο ήταν κομμάτια. “Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα δύο φορές και κάνει “αχ,αχ”και ξεψύχησε», είπε η κ. Νιώτη στο MEGA.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου από έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια του, την σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και του λέω του γιου μου “Μπάμπη αυτή είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά, μην μου λες τέτοια πράγματα”. Του λέω “τη γνώρισα”. Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του το έσπασε και το έγδαρε», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου. Μπροστά μου το σκότωσε το εγγόνι μου. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι», ανέφερε.

Σε κακή κατάσταση ο δίδυμος αδερφός της

«Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία και έναν γιο. Δίδυμα ήταν τα παιδιά. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. “Πού είναι η αδερφή μου γιαγιά;” μου λέει. “Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω αλλά δεν μπορούμε”. Δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει “μαμά δεν θέλω να πάω να δω την αδερφή μου μέσα σε φέρετρο”», είπε η γιαγιά.

Είχαν καταγγείλει stalker και δεν έγινε τίποτα

Η Μαρία και η φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας, ήταν στην Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα. Το μαύρο Jeep Compass που οδηγούσε ο 17χρονος τις παρέσυρε και ο οδηγός διέφυγε. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα.

Η σύλληψη του 17χρονου με καταγωγή από το Γκάργουντ, μια γειτονική πόλη, έγινε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Γείτονες έβλεπαν τον 17χρονο τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μιας εκ των θυμάτων υπονοώντας ότι πρόκειται για stalker. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον οδηγό καταγγέλλοντας ότι είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. «Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε φίλη τους.

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