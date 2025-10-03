search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2025 23:29

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη – Μαρτυρίες ότι προκλήθηκε από πυροτεχνήματα

03.10.2025 23:29
fotia thessaloniki 88- new

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Θεσσαλονίκη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, αργά το βράδυ της Παρασκευής (03.10.2025).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά που ξέσπασε στην οδό Καπετάν Άγρα στη Θεσσαλονίκη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν το κτίριο ολοσχερώς.

«Παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οίκημα», είπε κάτοικος της περιοχής στο ΤhessPost.gr.

Στη γειτονιά επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ δεκάδες άλλοι κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει στον δρόμο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά, καθώς η εστία ήταν ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, με τους καπνούς να έχουν τυλίξει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε στα 96 του ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης

Ιερά Οδός: Συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Ο ένας κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε τον άλλο με κατσαβίδι στο μάτι

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου πρόσκληση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

kakopoiisi 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

karystianou_0406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για τοξικολογικές: «Σχεδιάζουν εκταφές μόνο για DNA, με δικούς τους ιατροδικαστές»

astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 44χρονος δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι κατά την σύλληψη του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:05
kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

kakopoiisi 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

1 / 3