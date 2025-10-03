Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη – Μαρτυρίες ότι προκλήθηκε από πυροτεχνήματα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Θεσσαλονίκη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, αργά το βράδυ της Παρασκευής (03.10.2025).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά που ξέσπασε στην οδό Καπετάν Άγρα στη Θεσσαλονίκη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν το κτίριο ολοσχερώς.

«Παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οίκημα», είπε κάτοικος της περιοχής στο ΤhessPost.gr.

Στη γειτονιά επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ δεκάδες άλλοι κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει στον δρόμο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά, καθώς η εστία ήταν ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, με τους καπνούς να έχουν τυλίξει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε στα 96 του ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης

Ιερά Οδός: Συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Ο ένας κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε τον άλλο με κατσαβίδι στο μάτι

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου πρόσκληση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι