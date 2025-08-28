Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού για τη φωτιά στη Σαλαμίνα: Πέταξε πυροτεχνήματα σε πάρτι στο σπίτι του

Στις αυλές των σπιτιών έφτασε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στα Βασιλικά της Σαλαμίνας, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Αμέσως, κάτοικοι κατήγγειλαν ότι η φωτιά προήλθε από βεγγαλικά σε πάρτι, φωτιά για την οποία συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, που έκανε πάρτι στο σπίτι του και παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πως πέταξε ένα δυναμιτάκι από το οποίο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε την φωτιά να ξεσπά μίλησε στην κάμερα του MEGA και τόνισε πως έσκασαν παραπάνω από 7 φωτοβολίδες από γλέντι στην περιοχή, ενώ κάποια στιγμή ακούστηκαν να λένε «πω πω τι κάναμε ρε».

«Γενέθλια είχανε; γιορτή είχανε; δεν ξέρω τι είχανε. Είχανε μουσική κάποια στιγμή έριξαν αυτά τα βαρελότα δεν ξέρω τι είναι καπνογόνα και λέω θα μας βάλουνε φωτιά, δεν περάσανε 2 λεπτά κοιτάω από το παράθυρο είχε πορτοκάλι λέω ”τι έγινε, τι ρίξανε, ρίξανε τίποτα άλλο” και βλέπω τη φωτιά», είπε κάτοικος της περιοχής.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταματήσουν την φωτιά πριν κάψει σπίτια, ωστόσο οι φλόγες πρόλαβαν και κατέστρεψαν ένα αυτοκίνητο, ένα τροχόσπιτο γεμάτο ηλεκτρικές συσκευές και το σκάφος μιας οικογένειας.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδρούπολη: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα σε παραλία της Μάκρης

Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε στο δήμαρχο και συνελήφθη – Υπέστη εγκεφαλικό στο ΑΤ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά