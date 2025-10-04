«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

Διαδηλώσεις υπερ της Παλαιστίνης και του τερματισμου του πολέμου στη Γάζα έγιναν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους το Λονδίνο, η Ρώμη και η Βαρκελώνη.

Ογκώδης διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και του στολίσκου, πραγματοποιήθηκε και στη Ρώμη. Η μεγάλη πορεία ξεκίνησε από την Πόρτα Σαν Πάολο, πέρασε από το Κολοσσαίο και κατέληξε στην Πιάτσα ντι Πόρτα Σαν Τζιοβάνι.

Oι Αρχές ήταν σε ετοιμότητα, με την παρουσία 1.500 ένστολων και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Μάλιστα σημειώθηκαν επεισόδια στο τέλος της διαδήλωσης, καθώς η αστυνομία αντιμετώπισε διάφορους διαδηλωτές με δακρυγόνα.

Παράλληλα, στην Via Merulana, ομάδα διαδηλωτών έριξαν αντικείμενα και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, λίγο αργότερα όμως περιορίστηκαν.

Κατά τα άλλα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» είπε η Μάρτα Καράνθα, μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία. «Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι, πρόσθεσε.

Περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Χόρντι Μπας, ένας 40χρονος εκπαιδευτικός που κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία. «Το περιμέναμε ότι σήμερα θα έρχονταν πολλοί (σ.σ. στη διαδήλωση) επειδή γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει λίγο θάρρος στον παλαιστινιακό πληθυσμό: να δουν ότι όλος ο κόσμος κινητοποιείται και στέκει αλληλέγγυος», είπε.

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.

Λονδίνο: Συλλήψεις διαδηλωτών στην πλατεία Τραφάλγκαρ

Η αστυνομία απομάκρυνε διαδηλωτές από την πλατεία Τραφάλγκαρ, ανάμεσά τους και μία ιερέα, επειδή κρατούσαν πλακάτ υπέρ οργάνωσης για την Παλαιστίνη που έχει απαγορευθεί από την κυβέρνηση.

Παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για αναβολή, περίπου χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η αναβολή ζητήθηκε λόγω της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ, με τις αρχές να προειδοποιούν για νέες εντάσεις και έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν ενώ είναι σε εξέλιξη ή έρευνα που εξετάζει το γεγονός ότι ένας από τους νεκρούς χτυπήθηκε από αστυνομικά πυρά.

Διαβάστε επίσης:

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»