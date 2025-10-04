Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά – Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ενόψει των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε σήμερα την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

«Εκτιμώ ότι το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η Ειρηνευτική Συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Δεν θα ανεχθώ την καθυστέρηση, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελεί και πάλι απειλή. Ας το κάνουμε αυτό, ΤΑΧΥΤΑΤΑ. Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!»

Στην Αίγυπτο για συνομιλίες ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Διαβάστε επίσης:

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»