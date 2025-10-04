search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:22
04.10.2025 18:47

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

04.10.2025 18:47
Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 23χρονος Λαγιόνελ Ραμίρες Κολιάδο διασώζεται έπειτα από τρεις ημέρες στη θάλασσα, στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων. Ο νεαρός ήταν αγνοούμενος από τη Δευτέρα το βράδυ, όταν η βραδινή του έξοδος με φίλους εξελίχθηκε σε περιπέτεια επιβίωσης.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος είχε βγει για βραδινή βόλτα με σκάφος μαζί με φίλους του, στα ανοιχτά του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν το τζετ σκι που μετέφεραν αποκολλήθηκε. Ο Κολιάδο βούτηξε για να το ανακτήσει, όμως αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στο λιμάνι Καστίγιο ντελ Ρομεράλ οδηγώντας το τζετ σκι, το οποίο λίγο αργότερα παρουσίασε βλάβη.

Οι φίλοι του ενημέρωσαν τις Αρχές γύρω στις 11 το βράδυ, όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, όπου έμεινε τρεις ημέρες πάνω στο τζετ σκι.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με συμμετοχή πλωτών, ελικοπτέρων και ομάδων από ξηράς, ενώ φίλοι και συγγενείς του απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον νεαρό ζωντανό να ζητά βοήθεια. Λίγο αργότερα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με σκάφος στην ξηρά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:21
