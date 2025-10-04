search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 17:54

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

04.10.2025 17:54
kinaTenis1

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα η υπόθεση μια γυναίκας που κάτω από την την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο διεθνές τουρνουά τένις «Shanghai Masters».

Όπως εμφανίζουν βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, η γυναίκα διέκοψε τον αγώνα Μπερετίνι – Μαναρίνο, φωνάζοντας επίμονα και διακόπτοντας το παιχνίδι πολλές φορές και παρά τις προειδοποιήσεις της ασφάλειας.

Οι άνδρες της ασφάλειας αναγκάστηκαν να πάρουν… σηκωτή τη γυναίκα από το στάδιο, καθώς η ίδια αρνείτο να αποχωρήσει με τη συναίνεσή της.

Μάλιστα, όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει δυνατά προκάλεσε προσωρινή αναβολή του αγώνα με την ασφάλεια να προχωρά σε πολλαπλές προειδοποιήσεις προτού αναγκαστεί να την απομακρύνει δια της βίας.

Η ίδια φώναζε στα αγγλικά με έντονη κινεζική προφορά, κουνώντας το σουηδικό διαβατήριο του γιου της για να επικαλεστεί την ασυλία της.

Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε πως η 46χρονη γυναίκα που προκάλεσε το επεισόδιο ήταν η σύζυγος του διευθυντή του εργοστασίου της Tetra Pak, Γκόραν Εκ, στο Χοχότ της Κίνας. Η ίδια είναι κινεζικής καταγωγής και απέκτησε τη σουηδική υπηκοότητα μέσω του γάμου της, ενώ διατηρεί κινεζική ταυτότητα.

Ο λογαριασμός της στα social media παρουσιάζει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, δημοσιεύοντας ταξίδια και διάφορα πανάκριβα περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»

Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:09
XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

1 / 3