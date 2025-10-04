Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα η υπόθεση μια γυναίκας που κάτω από την την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο διεθνές τουρνουά τένις «Shanghai Masters».
Όπως εμφανίζουν βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, η γυναίκα διέκοψε τον αγώνα Μπερετίνι – Μαναρίνο, φωνάζοντας επίμονα και διακόπτοντας το παιχνίδι πολλές φορές και παρά τις προειδοποιήσεις της ασφάλειας.
This is the dramatic moment a drunk tennis fan was hauled out of a sports stadium in China after repeatedly screaming through the match. pic.twitter.com/x0DVx2Da6t— New York Post (@nypost) October 4, 2025
Οι άνδρες της ασφάλειας αναγκάστηκαν να πάρουν… σηκωτή τη γυναίκα από το στάδιο, καθώς η ίδια αρνείτο να αποχωρήσει με τη συναίνεσή της.
Μάλιστα, όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει δυνατά προκάλεσε προσωρινή αναβολή του αγώνα με την ασφάλεια να προχωρά σε πολλαπλές προειδοποιήσεις προτού αναγκαστεί να την απομακρύνει δια της βίας.
Η ίδια φώναζε στα αγγλικά με έντονη κινεζική προφορά, κουνώντας το σουηδικό διαβατήριο του γιου της για να επικαλεστεί την ασυλία της.
Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε πως η 46χρονη γυναίκα που προκάλεσε το επεισόδιο ήταν η σύζυγος του διευθυντή του εργοστασίου της Tetra Pak, Γκόραν Εκ, στο Χοχότ της Κίνας. Η ίδια είναι κινεζικής καταγωγής και απέκτησε τη σουηδική υπηκοότητα μέσω του γάμου της, ενώ διατηρεί κινεζική ταυτότητα.
Ο λογαριασμός της στα social media παρουσιάζει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, δημοσιεύοντας ταξίδια και διάφορα πανάκριβα περιουσιακά στοιχεία.
