search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 16:54

Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»

04.10.2025 16:54
flotilla_for_gaza_new

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα την απέλαση στην Τουρκία 137 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X. «Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Διαβάστε επίσης:

Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

Τουρκία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:10
spain1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

1 / 3