Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα την απέλαση στην Τουρκία 137 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X. «Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Διαβάστε επίσης:

Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

Τουρκία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί (Video)